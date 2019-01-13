Ördek avı faciası: Kahreden haber geldi!

İZMİR'in Torbalı ilçesinde,ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin; Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisine gitti. Yağmur sularıyla oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 arkadaşın bindiği kayık bir süre sonra battı.

Vatandaşların haber vermesinin ardından bölgeye giden AFAD ve İzmir İtfaiye ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, Hüseyin Karakuş'u yaralı olarak kurtarırken, Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı. Karakuş, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KARDEŞ ÖLDÜ

Kayığın alabora olması sonucu meydana gelen olayda boğularak ölen 43 yaşındaki Mustafa Ölmez ile 46 yaşındaki Erkin Ölmez'in kardeş oldukları kesinleşti. Olaydan sonra iki kardeşin yakanları gözyaşlarına boğuldu.

TELEFON İÇİN AYAĞA KALKINCA KAYIK ALABORA OLDU

Olayda yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş "Ava merakı vardı, sürekli çıkardı" dedi. Hüseyin Karakuş'un, Ali Karakuş'a verdiği belirtilen bilgiye göre ise kayıktakilerden birinin cep telefonuyla konuşurken aya kalkmasıyla birlikte dengenin bozularak kayığın alabora olduğu öğrenildi.

KAYIP YIKILMAZ ARANIYOR

Gittikleri ördek avı facia ile sonuçlanan 4 arkadaştan kayıkta bulunan Mesut Yıkılmaz’ın bulunması için çalışmalar sürdürüyor. Arama çalışmaları sırasında sudan bir adet av tüfeği de çıkartıldı. Öte yandan, deniz polisi de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.