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Ördek avı faciası: Kahreden haber geldi!

Ördek avı faciası: Kahreden haber geldi!

İZMİR’in Torbalı ilçesinde su birikintisine kayıkla girip ördek avlamak isteyen 4 vatandaşın kayığı alabora oldu. Kazada bir vatandaş hayatını kaybederken, 1 vatandaş ise donmak üzereyken bulundu. Kayıp olan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 21:38 - Güncelleme: 13-01-2019 21:38

İZMİR’in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığı alabora oldu. Suya düşen avcılardan 1'i yaşamını yitirirken, 1 kişi ise donmak üzere bulundu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde 4 avcı, Çaybaşı ile Sağlık mahalleleri arasında bulunan eski bataklık alanı olan Sinekli Tepe mevkiine gitti. Burada oluşan su birikintisine kayık ile giden avcılar iddiaya göre ördek avlamak istedi. Avcılar avlandıkları sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayıkları alabora oldu. Uzun bir sürde kendilerinden haber alınamazken, bölgeye, saat 17.00 sıralarında piknik yapmak için gelen bir grup, suyun içerisinde bir kişi gördü. Harekete geçen vatandaşlar bir kayığa binerek suda donmak üzereyken bulunan Hüseyin Karakuş isimli kişiyi karaya çıkarttı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Su Altı Arama Ekibi, itfaiye personeli ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaya çıkartılan Karakuş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

500 DEKARLIK ALANDA ÇALIŞMA

Öte yandan, bot ile arama kurtarma çalışması yapan AFAD ekipleri, kısa bir süre sonra suda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, kayıp olan iki kişi için yaklaşık 500 dekarlık su birikintisinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Ocak 2019 22:28 parklardaki kuslari ordekleri avlarsiniz ha; beter olsun doga dusmanlari.

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