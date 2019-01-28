ORC anketi Murat Pösteki hangi ilde kimin önde olduğunu açıkladı

31 Mart seçimleri için yapılan ORC anketinin İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Bursa sonuçları bomba! ORC başkanı Mehmet Murat Pösteki, 'AK parti ilk kez yarışa geriden başladı' dedi.

ORC anketi Murat Pösteki hangi ilde kimin önde olduğunu açıkladı

Yerel seçimlere 62 gün kala ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki'den gelen anket sonuçları ve analiz gündeme oturdu. Genel seçimleri tam isabetle bilen ORC verilerine göre AK Parti ilk kez bir seçim yarışına geride başladı. Mehmet Murat Pösteki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçim sonuçları en çok merak edilen illerle ilgili de çarpıcı veriler sundu.

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ORC anketi Murat Pösteki hangi ilde kimin önde olduğunu açıkladı

ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, Ankara'da gündeme oturan analizlerini Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında dile getirdi. Pösteki, Ak Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın açık farkla önde olduğu illeri şu şekilde sıraladı: İstanbul, Adana, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Kocaeli ve Sakarya. CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın önde olduğu iller de şunlar: -Ankara, Bursa, Antalya ve Mersin.

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ORC anketi Murat Pösteki hangi ilde kimin önde olduğunu açıkladı

ORC anketine göre Denizli ve Balıkesir'de oylar eşit, ancak bu iki ilde kararsızlar Millet İttifakı adaylarına eğilimli. Son anket sonuçları ile birlikte illerin analizlerini de sunan Pösteki, genel seçimlere göre AK Parti'nin oylarında yüzde 6-7'lik bir kayıp olduğunu açıkladı. İşte ORC koordinatörünün söyledikleri:

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ORC anketi Murat Pösteki hangi ilde kimin önde olduğunu açıkladı

- "24 Haziran seçimlerine göre AK Parti oylarında yaklaşık 6,-7 puanlık bir düşüş saptadık. Bu seçmenin ciddi bir kısmı MHP'ye doğru gitmeye başlamış. Yüzde 14-15 civarında bir kararsız seçmen var. Ekonomi şu anda en çok etkileyen durum. Şu anda insanlar 'sınır ötesindeki' operasyonlar ciddi etkenler. Ama vatandaş cebini düşündüğü için ona odaklanmış durumdu.

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