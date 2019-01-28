ORC anket sonuçları hangi ilde kim önde bomba sonuçlar

Yerel seçimlere 62 gün kala ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki'den gelen anket sonuçları ve analiz gündeme oturdu. Genel seçimleri tam isabetle bilen ORC verilerine göre AK Parti ilk kez bir seçim yarışına geride başladı. Mehmet Murat Pösteki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçim sonuçları en çok merak edilen illerle ilgili de çarpıcı veriler sundu.

ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, Ankara'da gündeme oturan analizlerini Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında dile getirdi. Pösteki, Ak Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın önde olduğu illeri şu şekilde sıraladı: İstanbul, Adana, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Kocaeli ve Sakarya. CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın önde olduğu iller de şunlar: -Ankara, Bursa, Antalya ve Mersin.

ORC anketine göre Denizli ve Balıkesir'de oylar eşit, ancak bu iki ilde kararsızlar Millet İttifakı adaylarına eğilimli. Son anket sonuçları ile birlikte illerin analizlerini de sunan Pösteki, genel seçimlere göre AK Parti'nin oylarında yüzde 6-7'lik bir kayıp olduğunu açıkladı. İşte ORC koordinatörünün söyledikleri:



- "24 Haziran seçimlerine göre AK Parti oylarında yaklaşık 6,-7 puanlık bir düşüş saptadık. Bu seçmenin ciddi bir kısmı MHP'ye doğru gitmeye başlamış. Yüzde 14-15 civarında bir kararsız seçmen var. Ekonomi şu anda en çok etkileyen durum. Şu anda insanlar 'sınır ötesindeki' operasyonlar ciddi etkenler. Ama vatandaş cebini düşündüğü için ona odaklanmış durumdu.

AK PARTİ SAHİLDE SIKINTILI : -30 büyükşehirde cumhur ittifakı süreci yaşandı. Onun karşılığında Millet İttifakı ile CHP ve İYİ Parti'nin birleştiğini görmekteyiz. AK partinin özellikle sahil beldeleri olan bediyelerde ciddi bir sıkıntı tespit ettik. Örneğin Antalya'da, Denizli'de, Bursa'da AK parti açısından sıkıntı olduğunu gördük. Bu insanlar halihazırda mevcut belediye başkanları aynı zamanda.

BURSA EL DEĞİŞTİREBİLİR : Bursa'da millet ittifakı adayı Mustafa Bozbey oldu. Nilüfer belediyesinin başkanı büyükşehir belediye başkanı olarak açıklandı ve şu anda AK Parti belediye başkan adayı olan mevcut belediye başkaın Alinur Aktaş'tan 1 puan civarında önde görünüyor. Yüzde 25'lik bir seçmen de kararsız.

AK PARTİ İLK KEZ GERİDEN BAŞLADI

-AK parti ilk kez, kurulduğu günden beri, bir çok yerde geride başlıyor. AK Parti genelde yukarıdan başlayıp aşağı doğru inerdi. Çünkü rakip partiler sonradan açılırlardı. Şimdi geriden başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Tabii işi çok zor. MHP seçmeninin tavrı çok önemli olacak. Kararsızlar içinde MHP seçmeni çok yer ediniyor. Önceki yerel seçimlerde genel politika çok yansımazdı illere. Ancak bu seçimde genel politika çok yansıyacak.

4 BÜYÜKŞEHİR SIKINTILI

-Balıkesir'de daha önce belediye başkanı görevden alındı yerine başka biri getirildi. Şimdi bambaşka biri aday oldu AK Parti'den. Tabii vatandaş bundan sıkılmış durumda. Bunun gibi 4 tane büyükşehir var. Bir Ankara, iki İstanbul, üç Bursa, dört Balıkesir. Bu insanlar belediye başkanları görevden alındığı için ve ordaki kamuoyuna neden görevden alındıkları tam olarak anlatılmadığı için bir belirsizlik hakim. Bunun üzerine bir de hayat pahalılığı gibi şeyler eklenince ciddi bir durum çıkıyor ortaya.

BALIKESİR ANKETİ

Açıkçası işbirliği anlamında millet ittifakı işbirliğinin cumhur ittifakına göre bazı illerde daha stratejik daha seçmeni okuyarak yapılmış bir ittifak olarak görüyorum.

Balıkesir'de cumhur ittifakı adayı Yücel Yılmaz'ın oyu 30.9

Millet ittifakı adayı İsmail Ok yüzde 29.7

Kararsız seçmen 36.3

Bu kararsızları normalde dağıtıyoruz. Ancak bu kez kararsızlar "gerçekten kararsızlar". Burda ibre İYİ Parti adayı İsmail OK'tan yana olduğunu söyleyebiliriz.

ANKARA'DA DURUM NE?

-'Ankara ile ilgili oran veremem. Sadece Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyleyebilirim. Mesele tam olarak Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki meselesi değil. Ankara ve İstanbul'da referandumda hayır çıktı. Ankara, İstanbul'a nazaran biraz daha milliyetçi bir şehirdir. Mansur Yavaş Ankara'yı almaya en çok yaklaşan isim oldu. Bir araştırmacı olarak söyleyebilirim. AK Parti'nin çıkarabileceği daha farklı adaylar olabilirdi. Ama Ankaralı olmayan birisi AK Parti için çok büyük bir dezavantaj. Mehmet Özhaseki Kayseri'de güzel belediye başkanlığı yaptı ama Ankara'da Ankaralılık diye bir olay var.

MHP SEÇMENİ İKNA OLMAZSA ANKARA GİDER: Ankara'da MHP seçmeni Mansur Yavaş'a sıcak bakıyor. MHP'nin Ankara'da ciddi bir oyu var. 2009 seçimlerinde Mansur Yavaş yüzde 26'lı almıştı bu sayede bugünlere geldi. MHP seçmeninin tavrı çok önemli. AK parti MHP seçmenini Özhaseki'ye oy vermeye ikna edemezse Mansur Yavaş seçimi alacaktır. Bunu söyleyebiliriz.

İSTANBUL'DA İSTİFA SORUN : İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tanınılırlık problemi her geçen gün azalıyor. İnsanlar tanımaya başladılar. Samimi buluyorlar, yaptığımız gözlemler bunu gösteriyor. AK Parti açısından Binali Yıldırım olmazsa olmaz tek adaydı zaten. Sempatik gelen bir insan. Ama Meclis başkanlığından istifa etmeme süreci sıkıntı doğurmaya başladı. Seçmende 'neden' soruları sorulmaya başladı.

SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR? : Şunu söyleyebiliriz. Bütün büyükşehirlerde, özellikle batıdaki büyükşehirlerde 2 adaylı bir yarış olacak. Durum şu anda bir çok yerde kafa kafaya diyebiliriz. İstanbul için de ayrı. Seçim yarışı emin olun şöyle bitecek. 2 puanlık farklar olacak. Fark öyle 10-15 gibi bir fark durumu söz konusu değil.

ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKERŞEN ZORDA

Yılmaz Büyükerşen'in potansiyel oyu zaten bu şekilde. Yani Yılmaz Büyükerşen CHP oyları sayesinde orda kazanmıyor yıllardır. Vatandaş sevdiği için kazanıyor. Şimdi işin içine orda MHP tabanı da girdiği için biraz durum kafa kafaya geldi. Eskişehir'de ya Yılmaz Büyükerşen 2-3 puan farkla kazanır ya diğer aday kazanır.

2014 seçiminde Eskişehir sonuçları :

CHP yüzde 45.3

AK Parti 39

MHP 11.2