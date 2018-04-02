Orada neler oluyor böylesi daha önce görülmemişti!

Bizler sporun sadece tek bir boyutunu görüyoruz ama sporun birbirinden farklı yüzü var ve bu yüzleri fotoğraflanınca ortaya birbirinden enteresan görüntüler çıkıyor. İşte birbirinden komik o fotoğraflar...

Spor yapmak sağlıklı yaşam için gerekli olan şeylerden biri... Bir de bunu iş olarak yapan ve sporun her türlü yüzünü gören sporcular var. Bizler sporun sadece tek bir boyutunu görüyoruz ama sporun birbirinden farklı yüzü var ve bu yüzleri fotoğraflanınca ortaya birbirinden enteresan görüntüler çıkıyor. İnanın sporun bu yüzünü daha önce hiç görmediniz... Twitter

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Spor yapmak sağlıklı yaşam için gerekli olan şeylerden biri... Bir de bunu iş olarak yapan ve sporun her türlü yüzünü gören sporcular var. Bizler sporun sadece tek bir boyutunu görüyoruz ama sporun birbirinden farklı yüzü var ve bu yüzleri fotoğraflanınca ortaya birbirinden enteresan görüntüler çıkıyor. İnanın sporun bu yüzünü daha önce hiç görmediniz... Twitter

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2 15

Spor yapmak sağlıklı yaşam için gerekli olan şeylerden biri... Bir de bunu iş olarak yapan ve sporun her türlü yüzünü gören sporcular var. Bizler sporun sadece tek bir boyutunu görüyoruz ama sporun birbirinden farklı yüzü var ve bu yüzleri fotoğraflanınca ortaya birbirinden enteresan görüntüler çıkıyor. İnanın sporun bu yüzünü daha önce hiç görmediniz... Twitter

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