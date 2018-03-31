Öpüşürken yakalanmışlardı! Bu kez ses yok

Kanal D'de yayınlanan 'Gülizar' adlı diziyle yeniden ekranlara dönen ve sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni aşkıyla sarmaş dolaş objektiflere takılmıştı. Farah Zeynep Abdullah, BluTV’deki ‘Dudullu Postası’nda oynayan Ahmet Rıfat Şungar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift geçtiğimiz günlerde Anadolukavağı’ndaki bir lokantada baş başa yemek yedi. Muhabir tarafından görüntülenen çiftten Ahmet Rıfat Şungar sevgilisini öpmeye doyamadı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen ikili çıkışta habercileri görünce şaşırdı. Farah Zeynep Abdullah “Yemek yedik, şimdi de sete dönüyoruz” açıklamasını yaptı. Aşk sorularına da cevap vermemişti. Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar ile Cihangir’deki bir restoran çıkışında görüntülendi. Geçen hafta görüntü alan habercilerle tartışma yaşayan çift, bu kez tepki göstermedi ama soruları da yanıtlamadı.