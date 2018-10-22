Öpüşmeden önce bunu yaptı! Asrın gerizekalısı olmaya aday

DÜNYADA birçok absürtlük Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için yapılıyor. Ancak bu seferki görüntülerin Guinnes denemesiyle alakası yok... Nerede çekildiği belli olmayan bir görüntü sosyal medyada asrın gerizekalılığı olarak paylaşılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir erkek, alt ve üst dudağına Japon yapıştırıcısı sürdükten sonra sevgilisiyle öpüştü. Sonrası malum...