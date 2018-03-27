Optimar anket sonuçlarını açıkladı! İşte çarpıcı sonuçlar

22-29 Ocak tarihleri arasında 26 ilde toplam bin 508 kişi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre vatandaşların AB üyeliğini destekleyenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 18,7 oranında artarak, yüzde 32,9’dan yüzde 51,6’ya yükseldi. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Menbiç ve İdlib ile devam etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 70 oldu...

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 18.7 ARTTI: Optimar Araştırma tarafından AB üyeliğini destekleme oranının yıllara göre karşılaştırması 26 ilde toplam bin 508 kişi ile 22-29 Ocak tarihleri yapılan araştırmayla ortaya kondu. Araştırma sonuçlarına göre AB üyeliğini destekleyenlerin oranı 2015 yılında yüzde 68,8 iken 2016 yılında bu oran 32,9’a geriledi. Bu yıl ise 2016’ya göre yüzde 18,7 oranında artarak, yüzde 32,9’dan yüzde 51,6’ya yükseldi.

AB üyeliğini desteklemediğini ifade edenlerin oranı 2015 yılında yüzde 26,9 olarak gerçekleşmişti. 2016 yılında bu oran yüzde 18 artış göstererek vatandaşların yüzde 44,9’u AB üyeliğini desteklemediğini belirtmişti. Bugün ise yüzde 17,5 azalma ile desteklemeyenlerin oranı yüzde 27,4’e düştü.

EN AZ MHP'LİLER DESTEKLİYOR: AB üyeliğini desteklediğini söyleyen vatandaşların oranı yüzde 51,6, desteklemediğini ifade edenlerin oranı yüzde 27,4 oldu. Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 21’i ise fikir beyan etmedi. Partilere göre AB üyeliğini destekleme oranlarına partiler bazında bakıldığında ise AK Parti için bu oran; yüzde 49,7, CHP’de yüzde 63,5, MHP’de yüzde 45,9, HDP’de yüzde 66,1, İYİ Parti yüzde 53,6 şeklinde gerçekleşti.

MENBİÇ VE İDLİB OPERASYONU OLSUN MU? Türkiye'nin Suriye'deki PKK varlığına yönelik düzenlediği sınır ötesi Zeytin Dalı Harekatı'na destek ise yüzde 70 oldu. Operasyonun İdlib ve Menbiç ile devam etmesini isteyenlerin oranı yüzde 70.1 olurken, operasyonlar dursun diyenlerin oranı yüzde 20.7'de kaldı. Yüzde 9.2 ise fikrini beyan etmedi...

AB ÜYELİĞİNE BAKIŞI NELER ETKİLİYOR?: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ‘’Yaptığımız araştırmada AB üyeliğine destek oranı yüzde 51,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran geçtiğimiz yıl darbe girişimi ile ilgili AB ülkelerinden darbe girişiminde bulunan FETÖ’cülere yönelik destek açıklamaları ve AB ülkelerinin Türkiye karşıtı tutumu sebebiyle yüzde 32,9 düşmüştü, 2015 yılında ise yüzde 68,8 oranında idi. AB ülkelerinde Türk düşmanlığı yapılmadığı dönemlerde AB’ye yönelik daha yüksek olarak olmaktadır. Darbe girişimi, Suriyeli göçmenler vb gibi durumlardaki Türk düşmanlığı hissedildiği dönemlerde AB desteği düşmektedir.’’ şeklinde konuştu.