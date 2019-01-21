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Oppo RX17 Pro artık Türkiye'de! İşte fiyatı

Oppo RX17 Pro artık Türkiye'de! İşte fiyatı

Çinli telefon üreticisi OPPO'nun yeni modeli RX17 Pro 'nun Türkiye fiyatının fiyatı 4999 TL olacağı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 01:36 - Güncelleme: 21-01-2019 01:36

Uzun bir süredir beklenen akıllı telefon pazarının en güçlü marklarından Oppo nihayet Türkiye pazarına ayak bastı. Bir süredir ithalatçı garantili modellerini gördüğümüz marka artık Oppo Türkiye ekibiyle resmi olarak satışlarına başladı.

Üç farklı dikkat çeken modelle satışlarına başlayan marka, RX17 Pro ile öne çıkıyor. Oppo RX17 Pro fiyatı 4999 TL olarak açıklanırken model bugün itibariyle raflardaki yerini de almış vaziyette.

Diğer taraftan marka RX17 Neo ve AX7 modellerini de yine ülkemizde satışa sundu. Oppo RX17 Neo fiyatı 2999 TL olarak açıklanırken Oppo AX7 fiyatı ise 2199 TL olarak listelendi. Ayrıca Oppo Twitter hesabı üzerinden Find X modelinin geleceğinin müjdesini de verdi.

OPPO RX17 Pro 

  • 6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran
  • Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU
  • 6GB/8GB RAM, 128GB depolama
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • 12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera
  • 25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS +
  • GLONASS, USB 3.1 Type-C, NFC
  • SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya

OPPO RX17 Neo 

  • 6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran
  • Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU
  • 4GB RAM, 128GB depolama
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • 16MP, f/1.75 diyafram, 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera
  • 25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS GLONASS
  • 3600mAh batarya
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