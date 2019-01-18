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Oppo duyurdu! İşte 10x zum lense sahip kamera teknolojisi

Oppo duyurdu! İşte 10x zum lense sahip kamera teknolojisi

Küresel akıllı telefon pazarında kendisine çok önemli bir yer edinen Oppo, 10x zoom lense sahip yeni kamera teknolojisini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 03:36 - Güncelleme: 18-01-2019 03:36

Küresel akıllı telefon pazarında beşinci büyük oyuncu olan Çinli Oppo, bir süredir ortalıkta dolaşan dedikoduları doğrulayarak akıllı telefon kameraları için yeni bir zoom (zum) teknolojisi üzerinde çalıştığını doğruladı.

Geliştirilmekte olan 10x zoom (yakınlaştırma) lens teknolojisi, şirketin birkaç yıl önce gösterdiği 5x zum kamerası ile benzerlikler gösteriyor. Telefonun arkasında yan şekilde yerleştirilen kamera, periskop tarzı prizması sayesinde gerekli fiziksel derinliği sunuyor.

15.9 ve 159mm değerlere sahip olan yeni kamera, ultra geniş perspektife sahip olacak ve yakınlaştırdıkça ortalama telefoto pozunu yakalayacak. Temelde 3 adet “prime lens” barındıran bu teknoloji, Oppo’ya göre ‘kayıpsız’ yani kaliteyi düşürmeden bir yakınlaştırma yapılmasına olanak verecek.

GELECEK AY BARCELONA’DA TANITILACAK: Optik fotoğraf dengeleyicisine sahip olan yeni sistemin lens açıklığı konusunda Oppo’dan bir açıklama gelmedi. Akıllı telefon kameraları için oldukça önem taşıyan konuya dair bir örnek vermek gerekirse, Asus Zenfone Zoom beklenen başarıyı istenilen ölçüde yakalayamamıştı. Zenfone’un kamerasında ise 3x f/2.7-4.8 lens kullanılıyordu.

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