Oppo A5'in fotoğrafları internete düştü!

Oppo A5'in sızan görsellerinden anladığımız kadarıyla cihazın arka tarafında çift kamera bulunmakta. A5 olarak adlandırılan bu yeni akıllı telefon modelinin, düşük bütçeli bir model olarak tüketicilere sunulacağı iddia edilmekte. Bunun dışında ürünün 720x1520 piksel çözünürlüklü, 6.2 inç büyüklüğünde devasa bir HD+ ekranı olacak.

3 GB RAM ve 64GB depolama alanıyla beraber sunulacak olan Oppo A5 için işlemci tercihi ise Qualcomm Snapdragon 450’den yana kullanılmış.

DUYURU YAPMASI BEKLENİYOR: Ön kısmında 8MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası bulunurken, arka kısımda ise 13MP+2MP çözünürlüğünde dual kamera olacak. 4.100 mAh kapasitesine sahip bir batarya kullanılacak olan telefon oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Sızan bilgilerin ardından Oppo'nun A5 için resmi bir duyuru yapması bekleniyor.

Bakalım bu sızıntılarından ardından şirket nasıl bir adım atacak hep beraber göreceğiz.