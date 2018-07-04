  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Oppo A5'in fotoğrafları internete düştü!

Oppo A5'in fotoğrafları internete düştü!

Oppo'nun yeni telefonu olacağı iddia edilen A5'e ait modelin fotoğrafları internete düştü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-07-2018 16:25 - Güncelleme: 04-07-2018 16:25
Oppo A5'in sızan görsellerinden anladığımız kadarıyla cihazın arka tarafında çift kamera bulunmakta. A5 olarak adlandırılan bu yeni akıllı telefon modelinin, düşük bütçeli bir model olarak tüketicilere sunulacağı iddia edilmekte. Bunun dışında ürünün 720x1520 piksel çözünürlüklü, 6.2 inç büyüklüğünde devasa bir HD+ ekranı olacak.
 
3 GB RAM ve 64GB depolama alanıyla beraber sunulacak olan Oppo A5 için işlemci tercihi ise Qualcomm Snapdragon 450’den yana kullanılmış. 
 
DUYURU YAPMASI BEKLENİYOR: Ön kısmında 8MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası bulunurken, arka kısımda ise 13MP+2MP çözünürlüğünde dual kamera olacak. 4.100 mAh kapasitesine sahip bir batarya kullanılacak olan telefon oldukça iddialı bir şekilde geliyor.  Sızan bilgilerin ardından Oppo'nun A5 için resmi bir duyuru yapması bekleniyor.
 
Bakalım bu sızıntılarından ardından şirket nasıl bir adım atacak hep beraber göreceğiz.
 
Kaynak: Teknolojioku
PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Oppo A5'in fotoğrafları internete düştü! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro