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Operasyondaki asker ayran getiren aşiret kızına aşık olunca...

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde, Kayserili uzman çavuş, görev esnasında, kendisine ayran verirken tanıştığı Kürt aşiret kızı ile dünya evine girdi, düğünde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Türkçe ve Kürtçe şarkıların söylendiği düğüne katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, çiftin düğününün Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen, geçen yıl Kato Dağı’nda, bu yıl ise Faraşin bölgesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük darbe vurulan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yine dillere destan bir düğün yapıldı ancak bu kez düğün de Türkiye’yi bölmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik mesajları verildi. İlçede, Kayserili Uzman Çavuş Coşkun Korkmaz, görev esnasında, kendilerine ayran veren Jirki aşiretine mensup Zeynep Dereli’ye aşık oldu.

Tanışan çift, kısa sürede evlendi. Çiftin düğününe, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz. Alay Komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düğünde, asker, polis ve vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay zincirleri oluşturdu, sık sık birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kaymakam Pendik, Türk ve Kürtlerin kardeş olduğunu belirterek, “Ne ilk ne de son olacak bu güzel birliktelikler. Yeni çiftimiz de bu güzel kardeşliğin meyveleri olacaktır. Öncelikle çiftimize huzur, mutluluk ve hayırlı bereketli yuvalar nasip etmesini yüce rabbimizden temenni ediyoruz.

Bu evlilik aslında çok önemli. Sadece bir kızımızla bir oğlumuzun evliliğinden ziyade, Kayserili hem de jandarma personelimiz olan bir gencimiz ile Beytüşşebaplı Kürt vatandaşımızın kızı evleniyorlar. Güzel bir yuva kuruyorlar. Bu Türk-Kürt kardeşliğinin ilk değil son da olmayacak en güzel göstergelerden birisidir. Bu yuvada doğacak çocuklarımız da Türk-Kürt kardeşliğinin, bu güzel atmosferin meyvesi olacaktır. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin, huzurumuzu daim eylesin” dedi.

Uzman Çavuş Coşkun Korkmaz ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Sağ olsun komutanlarımız da geldi. Aşiret liderimiz yalnız bırakmadı bizi. 2015'ten beri burada görev yapıyorum. Sürekli köylere gidiyoruz, yol emniyetine gidiyoruz. Burada tanıştım, bir bardak ayran verdiler içtik, sonra eşimi gördüm ve tanıştık şimdi evlendik” diye konuştu.

 

  • Güncel 24 Ekim 2018 11:33
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