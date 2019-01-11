Operasyon için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
52 GÖZALTI
Operasyon kapsamında 42’si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.
50 GÖZALTI KARARI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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