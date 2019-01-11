Operasyon için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı var

salhor 11 Ocak 2019 09:48 Benim çoluk çocuğuma, 1990lı yılların başlarında üniversite okudukları halde, hiç bir cemaatçi gelip de "Aramıza katıl, sana yardım edelim" demediler. Çünkü çocuklarım, özel ilgi ve kollanmanın en basitinden HAK ÇİĞNEME olduğunu bilirlerdi.Ayrıca ebeveynleriyle yaşıyorlardı ve akşam ezanlarını hep hanelerinde dinlediler. Ama özellikle kültür seviyesi düşük komşularım, mütemadiyen çocuklarının ABİlerinden, ABLAlarından söz ederlerdi. Ağızlarının suyu akardı anlatırken. Yumuşak üslubla ikaz ederdim. Çünkü sert şekilde men, "Bizi kıskanıyor" dedirtebilirdi. Karşındakiler ikinci sınıf olma kompleksini aşmaya çalışıyorsa, onların hamlelerini tukaka edemezsin. l5 Temmuzdan itibaren birer ikişer kelleleri kopartıldı. Keşke vatandaş,kendisini T.C.nin has teb'ası sanacak muameleyle yetişmiş olsaydı! İte kopuğa tabasbus etmeseydi! İşte,mürid bile değil, kul olmuşlar şerefsize.Ama masumları da Allah kurtarsın!