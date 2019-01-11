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Operasyon için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 08:21 - Güncelleme: 11-01-2019 08:21

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

52 GÖZALTI
Operasyon kapsamında 42’si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.

50 GÖZALTI KARARI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • salhor 11 Ocak 2019 09:48 Benim çoluk çocuğuma, 1990lı yılların başlarında üniversite okudukları halde, hiç bir cemaatçi gelip de "Aramıza katıl, sana yardım edelim" demediler. Çünkü çocuklarım, özel ilgi ve kollanmanın en basitinden HAK ÇİĞNEME olduğunu bilirlerdi.Ayrıca ebeveynleriyle yaşıyorlardı ve akşam ezanlarını hep hanelerinde dinlediler. Ama özellikle kültür seviyesi düşük komşularım, mütemadiyen çocuklarının ABİlerinden, ABLAlarından söz ederlerdi. Ağızlarının suyu akardı anlatırken. Yumuşak üslubla ikaz ederdim. Çünkü sert şekilde men, "Bizi kıskanıyor" dedirtebilirdi. Karşındakiler ikinci sınıf olma kompleksini aşmaya çalışıyorsa, onların hamlelerini tukaka edemezsin. l5 Temmuzdan itibaren birer ikişer kelleleri kopartıldı. Keşke vatandaş,kendisini T.C.nin has teb'ası sanacak muameleyle yetişmiş olsaydı! İte kopuğa tabasbus etmeseydi! İşte,mürid bile değil, kul olmuşlar şerefsize.Ama masumları da Allah kurtarsın!

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