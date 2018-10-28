Onyekuru hocasına sert sözlerle sitem etti!

Dünya Kupası’na gitmek istediği dönemde bir sakatlık yaşadığını, ancak iyileştikten sonra hocasının kendisine şans tanımadığını belirten Henry Onyekuru şu an Anderlecht takımını çalıştıran ve aynı zamanda eski hocası olan Vanhaezebrouck'a sitem etti.

"Ona çık kızmıştım"

Onyekuru, “Sadece 10 dakika milli takımdaki hocamı ikna etmem için yeterliydi. Vanhaezebrouck, Play-Off turunda beni maç kadrosuna bile almadı. O an Anderlecht’ten ayrılmak istediğime karar verdim. Dünya Kupası’nda oynamama hocam engel oldu, ona çok kızmıştım” şeklinde konuştu.