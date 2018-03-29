Onuryay Evrentan Atasalihi kimdir Avlu dizisi Özlem Balaban müdür yardımcısı

Onuryay Evrentan Atasalihi kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Star Tv'deki Avlu dizisi performansından sonra yine merak konusu oldu. Star Tv'de Avlu dizisinde Özlem Balaban karakterine can veren Onuryay Evrentan Atasalihi tam not aldı. Avlu dizisi Özlem Balaban Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.

Onuryay Evrentan Atasalihi kimdir: 1974 doğumlu oyuncu Onuryay Evren Tan aslen Ankara’lıdır. Babası İmar İskan Bakanlığında Genel Müdürlük yapmıştır. Annesi ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Müdür Muavini olarak çalışmıştır.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Okula başladığında TRT ekranlarında bir dizide rol almıştır. nin bir dizisinde rol aldım. Tiyatro eğitimi için ara verdiği Hacettepe Üniversitesinde biyoloji eğitimini daha sonra tamamlamıştır. Eşi Mehmet Ali Atasalihi İktisat mezunu, bir lojistik firmasında çalışmaktadır.

Onuryay Evren Tan bugüne kadar Tersine Akan Nehir, Benimle Evlenir Misin?, En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Pembe Patikler, Baba, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Var, Organize İşler, sensiz Olmuyor, Hokkabaz, Kısık Ateşte 15 Dakika, Sağır Oda, Oyun Bitti, Parmaklıklar Ardında, Gölgesizler, Bir Çocuk Sevdim, Halam Geldi, Yasak, Ekonomi Tıkırında, Güvenlik, Emanet, Çanakkale YÜzyıl Mühür gibi projelerde rol almıştır.

ÖZLEM BALABAN - Onuryay Evrentan Atasalihi

Özlem kolay ve doğru karar veremeyen, tutuk, özgüveni olmayan biri. Bu nedenle yıllardır müdür yardımcısı. Bir türlü müdür olamamış. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.

AVLU KONUSU NEDİR: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İDDİALI İSİM: Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

YÜKSEL AKSU KİMDİR: Yüksel Aksu kimdir, Dondurmam Gaymak filminin yönetmenidir.

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla‘nın Ula ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sin mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Yüksel Aksu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler verdi.

1997 yılında başrollerinde Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey‘in oynadığı “İnce İnce Yasemince” adlı televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

1999 – 2001 yılları arasında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu, Nihat Durak, Emine Karagüllü ekibinin yaptığı “Yılan Hikayesi” adlı dizide Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Süleyman Turan, Emre Kınay, Nail Kırmızıgül, Hakan Bilgin, Ferhat Yılmaz, Bülent Şakrak, Görkem Yeltan, Bülent Polat gibi oyuncular oynadı.

2005 yılında yapımcılığını yaptığı, senaryosunu yazığı “Dondurmam Gaymak” filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde sadece profesyonel oyuncu olarak Turan Özdemir oynarken oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşturuldu. Bu film ile de birçok ödül aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Entelköy Efeköy’e Karşı” filminde başrollerde Şahin Irmak oynadı.

2015 yılında başrolünde Cem Yılmaz‘ın oynadığı “İftarlık Gazoz” filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.