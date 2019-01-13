Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi feshedilen ve ara transfer döneminde yeni bir takıma imza atması beklenen Onur Kıvrak herkesi şok eden bir karar aldı. Trabzonsporlu olarak anılmak isteyen Onur Kıvrak, futbolu bıraktığını açıkladı.

Beyaz TV'ye konuşan kaleci Onur Kıvrak, Ocak ayında teklifler aldığını ancak transfer olmayacağını açıkladı. Ardından futbolu bıraktığını ifade eden tecübeli kaleci, aldığı karar ile bordo mavili taraftarları şok etti.

İkinci ağızdan verilen açıklamaya göre Onur Kıvrak: "Birkaç önemli teklif vardı ama futbolu bıraktım. Trabzonsporlu Onur Kıvrak olarak anılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.