Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi kimdir? Kaç yaşında annesi de...

Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu oynadığı dizideki rolü sebebiyle uzun süre gay sanıldı. Oysa Onur Büyüktopçu'nun bir sevgilisi var. Ebru Kara isimli sevgilisi ile instagramında bol bol görüntüleri olan Onur Büyüktopçu'nun annesi de merak konusuydu. İşte annesi ve sevgilisi;

Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi kimdir? Kaç yaşında annesi de...

Yemekteyiz programını ile bugünlerde yeniden popüler olan Onur Büyüktopçu uzunca bir süre gay sanıldı. Kiralık Aşk dizisindeki Koriş rolü sebebiyle zihinlerde böyle bir intiba bırakan Onur Büyüktopçu aslında uzun soluklu bir ilişkinin içinde. Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi olan Ebru Kara yönetmenlik yapıyor. Onur Büyüktopçu'nun annesi de merak konusuydu. İşte ünlü ismin albümünden annesi ve sevgilisiyle hiç görmediğiniz halleri;

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Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi kimdir? Kaç yaşında annesi de...

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ANNESİ: Onur Büyüktopçu'nun annesi ile olan bu görüntüsünü instagram hesabından aldık. Annesinin komik bir karaktere sahip olduğunu belirten Onur Büyüktopçu kendisini de ana kuzusu olarak tanımlıyor.

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Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi kimdir? Kaç yaşında annesi de...

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN SEVGİLİSİ EBRU KARA : Onur Büyüktopçu bir süredir Ebru Kara ile birlikte. Uzun süredir tanışan çift arkadaşken sevgili olmuşlar. Onur Büyüktopçu'nun instagram hesabında sevgilisiyle ilgili sadece bir paylaşımı bulunurken, Ebru Kara'nın sayfasında bolca birlikte çekilmiş kareleri var.

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Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi kimdir? Kaç yaşında annesi de...

ONUR BÜYÜKTOPÇU NERELİ KAÇ YAŞINDA : 35 yaşında olan Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982 doğumlu. İstanbul'da doğan Onur Büyüktopçu, cast direktörlüğü ve menajerlik de yapmış. Kiralık Aşk dizisindeki gay rolüyle ünlenen Onur Büyüktopçu, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol almıştı.

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