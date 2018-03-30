Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi kimdir? Kaç yaşında annesi de...

Yemekteyiz programını ile bugünlerde yeniden popüler olan Onur Büyüktopçu uzunca bir süre gay sanıldı. Kiralık Aşk dizisindeki Koriş rolü sebebiyle zihinlerde böyle bir intiba bırakan Onur Büyüktopçu aslında uzun soluklu bir ilişkinin içinde. Onur Büyüktopçu'nun sevgilisi olan Ebru Kara yönetmenlik yapıyor. Onur Büyüktopçu'nun annesi de merak konusuydu. İşte ünlü ismin albümünden annesi ve sevgilisiyle hiç görmediğiniz halleri;