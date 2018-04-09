Onur Büyüktopçu fena yakalandı panikleyerek uzaklaştı!

Yemekteyiz programını ile bugünlerde yeniden popüler olan Onur Büyüktopçu uzunca bir süre bekar biliniyordu. Kiralık Aşk dizisindeki Koriş rolüyle büyük bir çıkış yapan Onur Büyüktopçu sevgilisiyle kameralara böyle görüntülendi. Soruları yanıtsız bıraktı: Onur Büyüktopçu, Arnavutköy’deki bir mekânda kız arkadaşıyla eğlendi. Kulüp çıkışı el ele yürüyen çift, flaşların patlamasıyla panikleyerek birbirlerinden uzaklaştı. Oyuncu, kız arkadaşıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

