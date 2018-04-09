Onur Büyüktopçu fena yakalandı panikleyerek uzaklaştı!

Kulüp çıkışı el ele yürüyen çift, flaşların patlamasıyla panikleyerek birbirlerinden uzaklaştı.

Onur Büyüktopçu fena yakalandı panikleyerek uzaklaştı!

Yemekteyiz programını ile bugünlerde yeniden popüler olan Onur Büyüktopçu uzunca bir süre bekar biliniyordu. Kiralık Aşk dizisindeki Koriş rolüyle büyük bir çıkış yapan Onur Büyüktopçu sevgilisiyle kameralara böyle görüntülendi. Soruları yanıtsız bıraktı: Onur Büyüktopçu, Arnavutköy’deki bir mekânda kız arkadaşıyla eğlendi. Kulüp çıkışı el ele yürüyen çift, flaşların patlamasıyla panikleyerek birbirlerinden uzaklaştı. Oyuncu, kız arkadaşıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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Onur Büyüktopçu fena yakalandı panikleyerek uzaklaştı!

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR? İngiltere‘ye giden Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

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Onur Büyüktopçu fena yakalandı panikleyerek uzaklaştı!

ONUR BÜYÜKTOPÇU YEMEKTEYİZ PROGRAMININ SUNUCULUĞUNU YAPIYOR: Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. Son olarak 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol alan. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde ise TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapıyor.

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Onur Büyüktopçu fena yakalandı panikleyerek uzaklaştı!

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ASIL MESLEĞİ NE? Asıl mesleği cast direktörlüğü olan oyuncu 2010 yılında yayınlanan Güz Gülleriisimli dizide yer aldı. Kiralık Aşk dizisinde “Koriş” karakteri ile herkesin dikkatini çekti.

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