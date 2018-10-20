'Onun için deliriyorum' demişti! En büyük hobisi soyunmakmış

West Ham United'ın formasını giyen Chicharito'nun (Javier Hernandez) yeni sevgilisi Sarah Kohan, Meksikalı futbolcu için "Senin için deliriyorum" demişti. Sarah Kohan, bu sefer de en büyük hobisinin soyunmak olduğunu ifade etti.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'ın formasını giyen Chicharito'nun (Javier Hernandez) yeni sevgilisi Sarah Kohan verdiği demeçlerle Ada basınını sallıyor. Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Javier Hernandez'in (Chicharito) sevgilisi Sarah Kohan tüm dünyayı gezerek çekindiği fotoğrafları paylaşıyor. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Kohan'ın, sevgilisi Hernandes'e olan aşkını paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu. Twitter

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SENİN İÇİN DELİRİYORUM! Cesur paylaşımlarıyla gezdiği ülkerden fotoğraflarını paylaşan Kohan, bu gönderinin altına, "Senin için deliriyorum" açıklamasını yazdı. Harvard Üniversitesi'nde hukuk okuyan model Sarah Kohan, dünyayı geçmek için eğitimini dondurmaya karar vermişti. Twitter

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Seksi model, hayatındaki en büyük iki hobisinin ise soyunmak ve suşi yemek olduğunu söylüyor. Twitter

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