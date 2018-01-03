Onu sokakta böyle görünce çığlığı bastı ama...

Sağlık her şeyden önemli... Eğer bir insan sağlıklı olursa önünde bir engel yoktur. Hem çalışabilir hem de her şeyle savaşabilir. Peki ya hasta insanlar? Onlar kendilerini eve mi kapatmalı yoksa topluma mı karışmalı? Belki hastalık durumuna göre değişir ama yıllardır yüzünde tümörle yaşayan Wiang Boonmee, azmin en büyük örneklerinden biri olabilir... Onun herkese örnek olması gereken bir hikayesi var... Twitter

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Tayland'da yaşayan 63 yaşındaki Wiang Boonmee, yıllardır yüzündeki tümörle yaşıyor. Çalıştığı yerde onu gören bir genç kız, doktorlardan ona yardımda bulunması için rica da bulundu. Her sabah kızının çalışması için getirdiği kadın ise ameliyat olmayı kabul etmedi. Şimdiye kadar bu şekilde yaşadığını, sağlıklı olduğunu ve çalışabildiğini söyleyen kadın ameliyat olmak istemediğini söylüyor.















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Ayrıca bir kızı olan yaşlı kadının ameliyat olmak istememesinin sebeplerinden biri ise kızı. Ameliyattan sağ çıkamama korkusu olan kadın, kızının o öldükten sonra yalnız kalmasından korkuyor. Twitter

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