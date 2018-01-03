Onu sokakta böyle görünce çığlığı bastı ama...

Onu sokakta böyle görünce çığlığı bastı ama...

Sağlık her şeyden önemli... Eğer bir insan sağlıklı olursa önünde bir engel yoktur. Hem çalışabilir hem de her şeyle savaşabilir. Peki ya hasta insanlar? Onlar kendilerini eve mi kapatmalı yoksa topluma mı karışmalı? Belki hastalık durumuna göre değişir ama yıllardır yüzünde tümörle yaşayan Wiang Boonmee, azmin en büyük örneklerinden biri olabilir... Onun herkese örnek olması gereken bir hikayesi var...

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Onu sokakta böyle görünce çığlığı bastı ama...

Tayland'da yaşayan 63 yaşındaki Wiang Boonmee, yıllardır yüzündeki tümörle yaşıyor. Çalıştığı yerde onu gören bir genç kız, doktorlardan ona yardımda bulunması için rica da bulundu. Her sabah kızının çalışması için getirdiği kadın ise ameliyat olmayı kabul etmedi. Şimdiye kadar bu şekilde yaşadığını, sağlıklı olduğunu ve çalışabildiğini söyleyen kadın ameliyat olmak istemediğini söylüyor.







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Onu sokakta böyle görünce çığlığı bastı ama...

Ayrıca bir kızı olan yaşlı kadının ameliyat olmak istememesinin sebeplerinden biri ise kızı. Ameliyattan sağ çıkamama korkusu olan kadın, kızının o öldükten sonra yalnız kalmasından korkuyor.

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Onu sokakta böyle görünce çığlığı bastı ama...

Bir tür nörofibromatozis hastalığını yıllardır taşıyor. Peki nörofibromatozis nedir? Nörofibromatozis hastalığı, sinir sisteminin çeşitli kısımlarında ya da vücudun herhangi bir yerinde tümörün gelişmesine zemin hazırlayan, cilt ve kemik gibi dokuları da etkileyebilen bir hastalıktır. Nörofibromatozis hastalığı, hasta anne ya da babadan geçmekte veya anne - babadan gelen sperm ve yumurta hücresinde olan yeni bir değişiklik (mutasyon) sonucunda ortaya çıkmaktadır. NF hastalarının yarısı hastalığı ana ya da babalarından alırken, diğer yarısı sebebi bilinmeyen mutasyonlar sonucunda hasta olurlar, ailede hasta yoktur. NF herhangi bir ailede ortaya çıkabilir. Ailesel ya da spontan mutasyon sonucunda NF hastası olan bir bireyin doğacak her bir çocuğunun yarı yarıya sağlıklı olma olasılığı vardır. Yani bu bireyin çocuğu %50 olasılıkla NF'li ya da %50 olasılıkla sağlıklı olabilir. Sağlıklı olan çocuk yani hasta geni taşımayan çocuklar, hiçbir zaman hastalık belirtisi göstermeyeceklerdir.


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