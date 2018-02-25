Onu hatırlıyor musunuz Osman Cavcı'nın bir de son haline bakın

Bir dönemin aranan oyuncularından Osman Cavcı'nın son hali görenleri şaşırttı. İlk önce onun kim olduğunu tanımadı ancak gerçekte daha sonra ortaya çıktı. Peki Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı son dönemde oyunculuk yapmıyor.

Onu hatırlıyor musunuz Osman Cavcı'nın bir de son haline bakın

Bir dönemin aranan oyuncularından Osman Cavcı'nın son hali görenleri şaşırttı. İlk önce onun kim olduğunu tanımadı ancak gerçekte daha sonra ortaya çıktı. Peki Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı son dönemde oyunculuk yapmıyor.

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Onu hatırlıyor musunuz Osman Cavcı'nın bir de son haline bakın

İzmir'de yaşayan Osman Cavcı'nın oldukça yaşlandığı ve tanınmaz hale geldiği görüldü. OSMAN CAVCI KİMDİR? 1 Ocak 1962 doğum Osman Cavcı, sayısız Yeşilçam filmi ve televizyon dizilerinde rol aldı.

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Onu hatırlıyor musunuz Osman Cavcı'nın bir de son haline bakın

Bir dönem Şişli'de yaşayan Cavcı şimdilerde İzmir'de yaşıyor. Çiçek Taksi, Yasemince gibi ünlü televizyon dizilerinde rol aldı.



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Onu hatırlıyor musunuz Osman Cavcı'nın bir de son haline bakın

Hababam Sınıfı, Muhsin Bey, Karagöz ve Hacivat gibi filmlerde de rol aldı.

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