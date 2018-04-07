Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

Oyuncu-sunucu Murat Yıldırım, Özbek yapımı ‘Scorpion’ adlı psikolojik gerilim filminde rol aldı.

Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın, 'Scorpion' adlı psikolojik- gerilim filminde rol aldı. İki kardeşin hayat hikayesini anlatan filmin çekimleri; Özbekistan, Rusya ve Fas'ta yapıldı. Yıldırım'ın sahneleri ise Özbekistan'ın Buhara kentinde çekildi. Önceki gün filmin Özbekistan'daki basın toplantısına katılan Yıldırım, şunları söyledi: "Uluslararası cinayetlerin işlendiği bir film.

110
Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

Senaryonun yazılış biçimi beni etkiledi. Filmi Cannes'da ödül almış genç bir yönetmen çekti. Burada olmam için şartlar hazırdı. Filmdeki aktörler uluslararası üne sahip. Dörtbeş aktörle sahnem vardı, hepsiyle de iyi anlaştım. Güzel bir iş oldu." Özbekistan'da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yıldırım, "Türkiye'deki Özbek arkadaşlardan, rol aldığım dizilerinin burada da izlendiğini biliyordum" dedi.

210
Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

Murat Yıldırım kimdir: Kenan Işık’ın yerine ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının sunuculuğunu yapan dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım kimdir? Kaç yaşında Nerede doğdu. İşte ayrıntılar… Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979’da Konya’da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı.

310
Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

YÜO’daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım’ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde “Mesut” karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro