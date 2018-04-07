Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

Oyuncu-sunucu Murat Yıldırım, Özbek yapımı ‘Scorpion’ adlı psikolojik gerilim filminde rol aldı.

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın, 'Scorpion' adlı psikolojik- gerilim filminde rol aldı. İki kardeşin hayat hikayesini anlatan filmin çekimleri; Özbekistan, Rusya ve Fas'ta yapıldı. Yıldırım'ın sahneleri ise Özbekistan'ın Buhara kentinde çekildi. Önceki gün filmin Özbekistan'daki basın toplantısına katılan Yıldırım, şunları söyledi: "Uluslararası cinayetlerin işlendiği bir film.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Senaryonun yazılış biçimi beni etkiledi. Filmi Cannes'da ödül almış genç bir yönetmen çekti. Burada olmam için şartlar hazırdı. Filmdeki aktörler uluslararası üne sahip. Dörtbeş aktörle sahnem vardı, hepsiyle de iyi anlaştım. Güzel bir iş oldu." Özbekistan'da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yıldırım, "Türkiye'deki Özbek arkadaşlardan, rol aldığım dizilerinin burada da izlendiğini biliyordum" dedi.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Murat Yıldırım kimdir: Kenan Işık’ın yerine ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının sunuculuğunu yapan dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım kimdir? Kaç yaşında Nerede doğdu. İşte ayrıntılar… Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979’da Konya’da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10