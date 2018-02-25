Onu bir anda böyle görenler gözlerini alamadı ama...

Fotoğraf çekmek için zamanlama çok önemli. Öyle ki bazı anlarda çekilen öyle fotoğraflar var ki anlamak için bir kaç defa bakmak gerekiyor. İşte farklı açılardan çekildikleri için tekrar tekrar bakmanızı gerektirecek o kareler...

Fotoğraf çekmek için zamanlama çok önemli. Öyle ki bazı anlarda çekilen öyle fotoğraflar var ki anlamak için bir kaç defa bakmak gerekiyor. İşte farklı açılardan çekildikleri için tekrar tekrar bakmanızı gerektirecek o kareler...



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Fotoğraf çekmek için zamanlama çok önemli. Öyle ki bazı anlarda çekilen öyle fotoğraflar var ki anlamak için bir kaç defa bakmak gerekiyor. İşte farklı açılardan çekildikleri için tekrar tekrar bakmanızı gerektirecek o kareler...

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2 21

Fotoğraf çekmek için zamanlama çok önemli. Öyle ki bazı anlarda çekilen öyle fotoğraflar var ki anlamak için bir kaç defa bakmak gerekiyor. İşte farklı açılardan çekildikleri için tekrar tekrar bakmanızı gerektirecek o kareler...

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3 21