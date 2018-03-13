Online alışveriş mağdurlarının komik halleri!

İnternetten online alışveriş harika bir kolaylık, son yıllarda internetten yapılan alışveriş inanılmaz boyuta geldi özellikle Çin siteleri interneti sarmış durumda.

İnternetten online alışveriş harika bir kolaylık, son yıllarda internetten yapılan alışveriş inanılmaz boyuta geldi özellikle Çin siteleri interneti sarmış durumda. Durum böyle olunca dolandırıcılar, fırsatçılar, sahte dükkanlar, dikkatsiz satıcılar ve tabi ki alıcılar da çoğaldı. İnternet alışverişlerinden kazıklananlar ya da ürün boyutlarını iyi okumayıp sipariş veren müşteriler gelen ürünlerini çekip sosyal medyada paylaşıyor.. işte birbirinden ilginç online alışveriş kazaları... Twitter

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İnternetten online alışveriş harika bir kolaylık, son yıllarda internetten yapılan alışveriş inanılmaz boyuta geldi özellikle Çin siteleri interneti sarmış durumda. Durum böyle olunca dolandırıcılar, fırsatçılar, sahte dükkanlar, dikkatsiz satıcılar ve tabi ki alıcılar da çoğaldı. İnternet alışverişlerinden kazıklananlar ya da ürün boyutlarını iyi okumayıp sipariş veren müşteriler gelen ürünlerini çekip sosyal medyada paylaşıyor.. işte birbirinden ilginç online alışveriş kazaları... Twitter

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2 44

İnternetten online alışveriş harika bir kolaylık, son yıllarda internetten yapılan alışveriş inanılmaz boyuta geldi özellikle Çin siteleri interneti sarmış durumda. Durum böyle olunca dolandırıcılar, fırsatçılar, sahte dükkanlar, dikkatsiz satıcılar ve tabi ki alıcılar da çoğaldı. İnternet alışverişlerinden kazıklananlar ya da ürün boyutlarını iyi okumayıp sipariş veren müşteriler gelen ürünlerini çekip sosyal medyada paylaşıyor.. işte birbirinden ilginç online alışveriş kazaları... Twitter

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