Onları bu halde gören inanamadı gelin ve damat yolda...

Türkiye, Çin derken dünyanın en garip insanlarının bir kısmınında Rusya'da bulunduğunu bilmeyen kalmadı artık. Öyle ki bizim garipliklerimizden bile daha garip davranıyor, bir acayip fotoğrafları ile bizleri şaşırtıyorlar. Bunlarda düğün tuhafları... İçlerinde öyle fotoğraflar var ki, anlamak için boşuna çok uğraşmamak gerek, çünkü anlaması, mana vermesi hayli zor. İşte o tuhaflıkları kanıtlar cinsten fotoğraflar...

Rusya'nın tuhaf bir yer olduğTürkiye, Çin derken dünyanın en garip insanlarının bir kısmınında Rusya'da bulunduğunu bilmeyen kalmadı artık. Öyle ki bizim garipliklerimizden bile daha garip davranıyor, bir acayip fotoğrafları ile bizleri şaşırtıyorlar. Bunlarda düğün tuhafları... İçlerinde öyle fotoğraflar var ki, anlamak için boşuna çok uğraşmamak gerek, çünkü anlaması, mana vermesi hayli zor. İşte o tuhaflıkları kanıtlar cinsten fotoğraflar...

unu bilmeyen yoktur. İşte o tuhaflıkları kanıtlar cinsten fotoğraflar...



