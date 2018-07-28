Onlarca vekil tutuklanabilir! Karar emsal olursa...

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Haziran 2017'de dokunulmazlıkların kaldırılması nedeniyle yargılandığı davadan tutuklandı. Yargılama sürerken Berberoğlu 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçildi. Dokunulmazlık kazanan Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Daire'ye başvurup yargılamanın durdurulmasını istedi. Ancak talep reddedildi. Avukatlar 17. Daire'ye başvurup karara itiraz etti. Yargıtay'ın kararı, dikkatleri yargılamaları süren vekillere çevirdi.

VEKİLLİKLERİ DÜŞEBİLİR

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Berberoğlu'nun durumu 50 CHP'li, 16 HDP'li toplam 66 milletvekilini ilgilendiriyor. Hukukçu milletvekillerine göre; bu dosyalarla ilgili başvurularda da Berberoğlu ile ilgili Yargıtay kararı emsal alınırsa yargılamalar devam edecek. Bu da yargılama sürerken, tıpkı Berberoğlu davasında olduğu gibi bir tutuklamaya yol açabilir. Davalarda 1 yıldan fazla hapis cezası kesinleşirse de vekillikler düşebilir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 39, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 48 dosya var.

MUHALEFET ELEŞTİRDİ

Meclis'te bulunan 66 milletvekilini ilgilendiren bu durum önceki gün TBMM Başkanlık Divanı'nda görüşüldü. HDP'li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök, anayasadaki hükümleri anımsatıp Yargıtay kararını eleştirdi. Sancar, Yargıtay'ın kararının Meclis'in iradesine açık bir müdahale ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

YILDIRIM: İNCELEYECEĞİM

CHP'li Levent Gök ise şöyle dedi: “Yargı, yasama organının üyesinin faaliyetini engellemiştir. Bu, başka üyelerin de faaliyetlerinin engelleneceği anlamına gelir. Meclis Başkanı bu durumda yasama organı üyelerine sahip çıkmak zorundadır.” Meclis Başkanı Binali Yıldırım, konuyu inceleyeceğini söyledi.