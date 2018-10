Onlarca kurum protesto etti ama...

SUUDİ ARABİSTAN Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, 3 günlük konferans sırasında 56 milyar dolar değerinde 25’den fazla anlaşma imzalandığını belirterek, “İmzalanan sözleşmelerin çoğu ABD şirketlerine ait. ABD, Suudi ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam edecek çünkü bizi ilgilendiren çıkarlar, konferansın başarısız boykot kampanyasıyla zayıflatılmasından daha büyük” dedi.

Böylece Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesinden sonra dünyaca ünlü siyaset ve girişimcilerin bu toplantıyı boykot etmesi, milyarlarca dolarlık yatırımın yapılmasına engel olmadı. Konferans sonrasında ‘Yine para konuştu’ yorumları yapıldı.

PETROL DOĞALGAZ VE SANAYİ

Batı'nın resmen boykot ettiği konferansta petrol, gaz ve ulaşım sektörlerinde milyar dolarlık anlaşmaların gerçekleştirildiği Suudi Arabistan devlet televizyonu tarafından duyuruldu. Konferansta Suudi Arabistan’ın Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton gibi şirketlerle petrol, doğalgaz, sanayi ve altyapı sektörlerinde 25 ayrı anlaşma yapıldı.

ARAMCO'DAN 34 MİLYARLIK ANLAŞMA

Sadece Suudi Arabistan petrol firması Aramco’nun değeri 34 milyar dolar olan 14 anlaşma yaptığı açıklanırken, Prens Muhammed Bin Salman’ın yapılana anlaşmaların bir kısmını Nisan ayında Paris’te yaptığı ziyaret esnasında hazır hale getirdiği belirtildi. Bin Salman Paris’te başta Total olmak üzere bir çok Fransız firması ile 12 milyar dolarlık iş anlaşması görüşmeleri yapmıştı.

RUSYA'DAN DEV DESTEK

Prens Salman konferansta ayakta alkışlanarak karşılandı. Prens konferans sonrasında da sonuçlardan memnun olduğunu açıkladı. Konferansa Rusya’nın kalabalık bir heyetle katılmasıysa dikkat çekti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Riyad’da Reuters’a yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin soruşturulması ve sorumlularının cezalandırılması gerektiğini ancak Suudi Arabistan’ın reformlarının önemli ve “desteklenmeye değer” olduğunu söyledi.

SELMAN'DAN RUSYA VE ÇİN'E TEŞEKKÜR

İngiliz Times gazetesi ise Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bazı Batılı şirketler ve hükümetler tarafından boykot edilirken Rusya’nın konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığını yazdı. Konferansta Rusya’nın Hermitage müzesinin Suudi Arabistan’da şubesinin açılmasına dair de bir anlaşma imzalandığı belirtildi. St. Petersburg’da yer alan müzenin direktörü Mikhail Pyotrovski’nin, Prens Selman’ın boykota rağmen katılım sağlayan Rus ve Çinli yetkililere teşekkür ettiğini ve “Artık en iyi dostlarımızın ve düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz” dediğini aktaran Times’ın haberi şöyle devam etti: “Suudi ve Rus varlık fonları Rusya’nın Arktik bölgesinde 5 milyar dolarlık ortak gaz projesi geliştirdiklerini açıkladı.”

KİMLER VE HANGİ KURUMLAR VAZGEÇTİ?

IMF Başkanı Christine Lagarde, Chase CEO’su Jamie Dimon, Blackrock CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’ın CEO’su Diane Greene, Londra Borsası CEO’su David Schwimmer, BNP Paribas Başkanı Jean Lemierre ve Societe Generale Genel Direktörü Frederic Oudea, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford’un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’nin kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google’ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee ve The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong konferansa katılmayacağını açıklamıştı. New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında bulunuyor.