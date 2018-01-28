Onlar dünyanın en ünlüleri anneleri bile belli değil

Onlar dünyanın en ünlü ikizleri... Her bebek eşsiz ve özeldir anneleri babaları için. Ama bu bebekler bir başka. Çünkü onlar dünyanın en çok konuşulan ve en çok gizlenen bebekleri. Öyle ki anneleri bile değil. Peki bu bebekler kim mi dersiniz? İşte dünyanın en ünlü ikizleri.
Bu aralar futbolundan pek bahsedilmeyen Cristiano Ronaldo'nun anneleri açıklanmayan ikiz bebekleri Eva ve Mateo 7 aylık oldu. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ikizlerin yeni fotoğrafını paylaştı.
İki sevimli bebek geçen yıl Haziran ayında doğmuştu. İkizlerin bebekleri anneleri ise belli değil. Ayrıca Cristiano Ronaldo bu ikizlerden sonra yeniden baba oldu. Ronaldo'nun hali hazırda 4 çocuğu bulunuyor.
İki sevimli bebek geçen yıl Haziran ayında doğmuştu. İkizlerin bebekleri anneleri ise belli değil. Ayrıca Cristiano Ronaldo bu ikizlerden sonra yeniden baba oldu. Ronaldo'nun hali hazırda 4 çocuğu bulunuyor.
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