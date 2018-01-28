Onlar dünyanın en ünlüleri anneleri bile belli değil

Onlar dünyanın en ünlü ikizleri... Her bebek eşsiz ve özeldir anneleri babaları için. Ama bu bebekler bir başka. Çünkü onlar dünyanın en çok konuşulan ve en çok gizlenen bebekleri. Öyle ki anneleri bile değil. Peki bu bebekler kim mi dersiniz? İşte dünyanın en ünlü ikizleri.