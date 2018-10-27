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Önemli olan ruh güzelliği değilmiş ! Araştırmaya göre güzel ve yakışıklı olmak

Önemli olan ruh güzelliği değilmiş ! Araştırmaya göre güzel ve yakışıklı olmak

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 6 ilde insanların fiziksel özelliklerini beğenip beğenmediklerini sordu. Yüz yüze yapılan araştırmada Türk halkının kendi fiziksel özelliklerini nasıl bulduğuna dair ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Sonuçlar ‘hani önemli olan ruh güzelliğiydi’ dedirtti.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 09:24 - Güncelleme: 27-10-2018 09:24

Araştırmada katılımcılara kendi dış görünüşlerinden memnun olup olmadığı soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 88.7’si dış görünüşünden memnun. Her yüz kişiden 94’ü estetik uygulamalara gerek duymadığını söyledi ama yüzde 68’i, “Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

TRABZON KENDİNİ BEĞENİYOR
Araştırma Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da, 25-64 yaş grubundaki vatandaşlarla gerçekleştirildi. Araştırmaya göre kendini en çok beğenenler Trabzon’da. Bu ilde kendini güzel ya da yakışıklı bulanların oranı yüzde 98. İş bulmada güzel ve yakışıklı olmanın önemli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 66.

ÇEVRENİN KABUL ETMESİ İÇİN ÖNEMLİ ETKEN
Çevrede kabul görmek için güzel olmak gerekiyor diyenlerin oranı yüzde 38 iken, güzel ve yakışıklı kabul edilmenin en önemli faktörünün yüz olduğunu belirtenler yüzde 61, boy ve kilonun daha önemli olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 26.5 olarak belirlendi.

YÜZDE 80 YÜZÜNÜ BEĞENİYOR
Katılımcıların yüzde 80’i en çok yüzlerini beğendiğini ifade ederken yüzde 57’si göz rengi ve biçimini, yüzde 30’u cilt kalitesi, yüzde 25’i ise saç rengini beğeniyor. Katılımcıların yüzde 32.5’inin beğenmediği en az bir özelliği var.

KİLOLU OLMAK BEĞENİLMİYOR
Beğenilmeyen fiziksel özelliklerin başında yüzde 23.7 ile az ya da çok kilolu olmak geliyor. Burnunu beğenmeyenlerin oranı yüzde 15.7. Boyunu kısa bulanların oranı ise yüzde 14.6.

YÜZDE 75 ESTETİK İSTİYOR
Yaşlanmayı geciktirmek için uygulama yaptırmayı doğru bulanların oranı yüzde 54. ‘Yaşlanmayı geciktirmek ya da herhangi bir sağlık sorununa yol açmasa dahi görüntümü etkileyen bir durum için cerrahi olan veya olmayan operasyon yaptırabilirim’ diyenlerin oranı yüzde 72,5. Katılımcıların % 65.8’i kişisel bakım için en fazla bütçeyi ciltleri için ayırıyor.

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