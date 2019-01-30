Önce minibüs sonra otomobil çarptı! Dilay'dan kahreden haber

Aydın- Muğla karayolu Çaltı Mahallesi yakınlarında saat 06.00 sıralarında, trafik kazası meydana geldi. Aydın yönünden gelen Ö.K. yönetimindeki otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa (21) evine gitmek için karşıya geçmek istedi.

ÖNCE MİNİBÜS SONRA OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada karşı yönden gelen E.H. yönetimindeki minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup yola düşen Ketboğa'nın üzerinden, yine Aydın yönüne giden M.E.G. yönetimindeki otomobil geçti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilay Ketboğa'nın öldüğü belirlendi.

GEÇEN YIL MEZUN OLDU

Geçen yıl üniversiteden mezun olduğu belirtilen Dilay Ketboğa'nın cesedi, incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazadan sonra sürücüler Ö.K., E.H. ve M.E.G., jandarma karakoluna götürüldü.