Önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu görüntüler korkunç

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), genç kıza tabancayla 7 el ateş etti.

İNCEDAYI OLAY YERİNDE TANGAZ HASTANEDE ÖLDÜ

İncedayı, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, İncedayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Tangaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra kendisini vurduğu görülüyor.