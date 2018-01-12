Önce kendi ölümünü bildi 3. Dünya Savaşı kehaneti ise korkunç!

Sıradan bir maden arayıcısı, 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını söylese ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunsa ne kadar inanırdınız? Alois Irlmaier'ın gelecekle ilgili söyledikleri, siyasi durum ve dünyanın belli bölgelerindeki dini çatışmalar göz önüne alındığında, çok rahatsız edici geliyor. 1894 yılında Almanya'da doğan Irlmaier (ölümü 1959) profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu. Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Irlmaier'in, 2. Dünya savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı.

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Bu sıra dışı yeteneği onun çok ün kazanmasını sağladı ve daha sonra da, bu ünü sayesinde, çeşitli suçların soruşturulmasına yardım etti. Ancak bu ün başına iş açmakta gecikmedi. Sadece şöhreti nedeniyle olmasa da, Irlmaier birkaç düşman da edindi ve daha sonra da şarlatan ve büyücü olarak suçlandı.

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Şunu da ekliyor: "3. dünya savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum. Milyonlarca insan tarafından da gözlemlenecek, gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Savaş, hasat zamanından hemen önce, yağmurlu bir gecede başlayacak."

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