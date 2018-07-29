Önce kavga ettiler sonra kucak kucağa yolculuk ettiler!

İstanbul'da her gün farklı bir kavganın yaşandığı toplu taşıma aracı metrobüs, bu kez iki kadının ilginç kavgasına şahitlik etti. Koltuk için kavga eden kadınlardan biri diğerinin kucağına oturunca olay oldu, o anları yolculardan biri kameraya çekti.

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