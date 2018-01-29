Önce hırsız sonra polis soydu

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunda meydana eldi. Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı kimliği belirsiz 5 kişi, levye ile kapısını kırdıkları bir döviz bürosundan içinde 2 milyon 100 bin TL değerinde döviz ve 1 kilogram altın bulunan kasayı alarak kayıplara karıştı.

İddiaya göre, Olay Yeri İnceleme polislerinden T.S., büroda inceleme yaptığı sırada çekmecedeki 5 bin dolar ve 5 bin TL’yi kimseye fark ettirmeden aldı. İnceleme bittikten sonra iş yeri çalışanları çekmecede bulunan paraların eksikliğini fark etti. Kamera kayıtları yeniden inceleyen iş yeri çalışanları olay yeri inceleme polisinin çekmecede bulunan paraları aldığını tespit etti.İş yeri çalışanlarının yeniden ihbarı üzerine şüpheli polis memuru T.S. evinde gözaltına alındı. Parayı çaldığını kabul eden T.S., “Borcum vardı, pişmanım” diyerek aldığı tüm parayı iade etti. İş yeri sahibi şikayetinden vazgeçerken olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, şüpheli T.S. hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Zararın tamamının giderilmesini de dikkate alan savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

  • Güncel 29 Ocak 2018 12:11
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 12:20 hiç şaşırmadım..........

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