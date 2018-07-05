Önce gazeteler şimdi de kanallar! Yayın hayatını sonlandırıyor

Kısa bir süre önce aniden Habertürk Gazetesi'nin kapatılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar ortalığı kasıp kavururken, beklenen açıklama Fatih Altaylı'dan gelmiş, Habertürk Gazetesi'nin kapatılacağını açıklamıştı. Bunun ardından şimdi de bir televizyon kanalı kapanıyor.

Önce gazeteler şimdi de kanallar! Yayın hayatını sonlandırıyor

Kısa bir süre önce aniden Habertürk Gazetesi'nin kapatılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar ortalığı kasıp kavururken, beklenen açıklama Fatih Altaylı'dan gelmiş, Habertürk Gazetesi'nin kapatılacağını açıklamıştı. Şimdi de bir televizyon kanalı, yayın hayatına son veriyor. Bakın hangi kanal.

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Önce gazeteler şimdi de kanallar! Yayın hayatını sonlandırıyor

KRT TV KAPANIYOR; Medyada şok bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin ilk kültür ekranı olan KRT TV'nin kapanacağı açıklandı. Kültür TV’nin yayın hayatına gelecek ay son vereceği belirtildi. Açıklamanın TV’nin sahibinden geldiği belirtildi.

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Önce gazeteler şimdi de kanallar! Yayın hayatını sonlandırıyor

Avukat-Yazar Fidel Okan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kanalın sahibiyle görüştüklerini belirterek, KRT TV'nin yayın hayatına son vereceğini açıkladı.

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Önce gazeteler şimdi de kanallar! Yayın hayatını sonlandırıyor

Karadeniz TV, İstanbul merkezli yayın yapan ve Karadeniz Bölgesi'nin gündemi ile ilgili haberler vermiş televizyon kanalıydı. 2005 yılında, Zihni Cinan ve Hasan Basri Cinan tarafından kurulmuştur. Cinan Plak adlı plak şirketi vardır.

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