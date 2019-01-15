Önce ekmek bıçağıyla karısına saldırdı sonra bebeği rehin aldı!

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Akif Paşa Mahallesinde bir apartmanın üçüncü katında, dehşete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Abdürrezzak G. ile eşi Dilan G. kaçarak evlendikten sonra genç çiftin 7 ay önce G.D. isminde bir kız çocukları dünyaya geldi.
Karısının ailesiyle sürekli kavgalı olan Abdürrezzak G., eşinin onlarla görüşmesine karşı çıktı. Dilan G., akşam saatlerinde annesiyle telefonda görüşmesinin ardından eşi Abdürrezzak G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasından Abdürrezzak G. ekmek bıçağı ile karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Öte yandan, polis ekiplerinin geldiğini gören Abdürrezzak G. ekiplerden kurtulmak için 7 aylık bebeğini evde rehin aldı. Polis ekipleri Abdürrezzak G.’yi uzun uğraşlar sonucu ikna ederek, bebeği babasından kurtardı. Şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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