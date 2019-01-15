Önce ekmek bıçağıyla karısına saldırdı sonra bebeği rehin aldı!

Konya'da karısının annesiyle telefonda görüşmesine karşı çıkan Abdürrezzak G. önce ekmek bıçağıyla eşine saldırdı ardından da bebeğini rehin aldı.

Önce ekmek bıçağıyla karısına saldırdı sonra bebeği rehin aldı!

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Akif Paşa Mahallesinde bir apartmanın üçüncü katında, dehşete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Abdürrezzak G. ile eşi Dilan G. kaçarak evlendikten sonra genç çiftin 7 ay önce G.D. isminde bir kız çocukları dünyaya geldi.

17
Önce ekmek bıçağıyla karısına saldırdı sonra bebeği rehin aldı!

Karısının ailesiyle sürekli kavgalı olan Abdürrezzak G., eşinin onlarla görüşmesine karşı çıktı. Dilan G., akşam saatlerinde annesiyle telefonda görüşmesinin ardından eşi Abdürrezzak G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasından Abdürrezzak G. ekmek bıçağı ile karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

27
Önce ekmek bıçağıyla karısına saldırdı sonra bebeği rehin aldı!

Yaralı genç kadın, evden kaçarak komşularına sığındı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırdı.

37
Önce ekmek bıçağıyla karısına saldırdı sonra bebeği rehin aldı!

Öte yandan, polis ekiplerinin geldiğini gören Abdürrezzak G. ekiplerden kurtulmak için 7 aylık bebeğini evde rehin aldı. Polis ekipleri Abdürrezzak G.’yi uzun uğraşlar sonucu ikna ederek, bebeği babasından kurtardı. Şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro