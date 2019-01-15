Önce ekmek bıçağıyla karısına saldırdı sonra bebeği rehin aldı!

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Akif Paşa Mahallesinde bir apartmanın üçüncü katında, dehşete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Abdürrezzak G. ile eşi Dilan G. kaçarak evlendikten sonra genç çiftin 7 ay önce G.D. isminde bir kız çocukları dünyaya geldi.

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