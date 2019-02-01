Önce dayak sonra cinsel ilişki isteği canından etti eşini kalbinden vurdu

BURSA’da Zülfikar Tuncer’i aralarında çıkan tartışma sonra kabinden bıçaklayarak ölümüne neden olan eşi İpek Tuncer hakim karşısına çıktı. Eşinin ölümünü cezaevinde öğrendiğini dile getiren Tuncer, cinayetin nedenini açıkladı.

Önce dayak sonra cinsel ilişki isteği canından etti eşini kalbinden vurdu

BURSA'da geçen yıl yaşanan olayda Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve kafasını çarptı. Komşular polisi aradı.

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Önce dayak sonra cinsel ilişki isteği canından etti eşini kalbinden vurdu

İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Zülfikar Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kanlı bıçağı apartmanın önünde bulan polis, uzun süre yol ortasında yatan İpek Tuncer'i hastaneye götürdü. Polisin sorularını yanıtsız bırakan Tuncer, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Önce dayak sonra cinsel ilişki isteği canından etti eşini kalbinden vurdu

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten eşini öldürmek' suçundan hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası istemiyle dava açılan 2 çocuk annesi İpek Tuncer’in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık İpek Tuncer, aşırı heyecan nedeniyle ifadesini oturarak verebildi. Mahkemeye 3 sayfalık yazılı savunma sunan İpek Tuncer, kaçarak evlendiğini söyledi.

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Önce dayak sonra cinsel ilişki isteği canından etti eşini kalbinden vurdu

Yüksek dozda psikolojik ilaç kullandığını belirten Tuncer, eşinin kendine kayınvalidesi yüzünden tokat attığını ileri sürdü. Sürekli olarak kavga ettiklerini belirten Tuncer şu ifadeleri kullandı: "Eşime 'sen annen için bana tokat attın' dedim, o da bana 'ailen seni hiçe saydı' dedi. İki kızımız oldu. Kızımın birinde böbrek rahatsızlığı vardı.

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