Önce dayak sonra cinsel ilişki isteği canından etti eşini kalbinden vurdu

BURSA'da geçen yıl yaşanan olayda Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve kafasını çarptı. Komşular polisi aradı.
İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Zülfikar Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kanlı bıçağı apartmanın önünde bulan polis, uzun süre yol ortasında yatan İpek Tuncer'i hastaneye götürdü. Polisin sorularını yanıtsız bırakan Tuncer, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten eşini öldürmek' suçundan hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası istemiyle dava açılan 2 çocuk annesi İpek Tuncer’in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık İpek Tuncer, aşırı heyecan nedeniyle ifadesini oturarak verebildi. Mahkemeye 3 sayfalık yazılı savunma sunan İpek Tuncer, kaçarak evlendiğini söyledi.
Yüksek dozda psikolojik ilaç kullandığını belirten Tuncer, eşinin kendine kayınvalidesi yüzünden tokat attığını ileri sürdü. Sürekli olarak kavga ettiklerini belirten Tuncer şu ifadeleri kullandı: "Eşime 'sen annen için bana tokat attın' dedim, o da bana 'ailen seni hiçe saydı' dedi. İki kızımız oldu. Kızımın birinde böbrek rahatsızlığı vardı.
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