Önce dayak sonra cinsel ilişki isteği canından etti eşini kalbinden vurdu

BURSA'da geçen yıl yaşanan olayda Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve kafasını çarptı. Komşular polisi aradı.

Yüksek dozda psikolojik ilaç kullandığını belirten Tuncer, eşinin kendine kayınvalidesi yüzünden tokat attığını ileri sürdü. Sürekli olarak kavga ettiklerini belirten Tuncer şu ifadeleri kullandı: "Eşime 'sen annen için bana tokat attın' dedim, o da bana 'ailen seni hiçe saydı' dedi. İki kızımız oldu. Kızımın birinde böbrek rahatsızlığı vardı.