Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

ÇEŞME'de konakladığı Alavya Otel’in balkonunda poz veren Sibel Can’ın üzerinde bu kez bikini yok, elbise var. Hatırlanacağı gibi Sibel Can'ın balkondaki çıplak pozu 1996 yılında yayınlanan balkon pozu hâlâ çok konuşulanlar arasında.

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Şarkıcı Sibel Can, Ege turnesini tamamladı. Bodrum Antik Tiyatro’da 17 Ağustos’ta vereceği konseri öncesinde Çeşme’de yorgunluk atıyor. Ancak konakladığı Alavya Otel’in balkonunda poz veren Sibel Can’ın üzerinde bu kez bikini yok, elbise var. Oysaki Sibel Can, Ağustos 2017’de, Bodrum’da kaldığı otelin balkonunda bikiniyle objektiflere takılmıştı.

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Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

ÇIPLAK BALKON POZU OLAY OLMUŞTU: “Fotoğrafınızın çekildiğinden haberiniz yok muydu?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Haberim yoktu desem. Ya da vardı desem. ‘Haberi vardı’ diyenler fikir değiştirir mi?” Öte yandan Sibel Can'ın balkondaki çıplak pozu 1996 yılında yayınlanan balkon pozu hâlâ çok konuşulanlar arasında.

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Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Ayrıca Sibel Can'ın 1996 yılında balkondaki çıplak pozu büyük ses getirmişti.

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Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Sibel Can'ın 2017 yılında beyaz bikinisi ile görüntülendiği fotoğraf...

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