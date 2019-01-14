Önce çatıda seviştiler daha sonra ise bakın ne yaptılar! Olay görüntüler

ARJANTİN 'herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in popüler caddelerinden birinde bulunan binanın çatı katına çıkan bir çift gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. Çiftin o anları kamerlara yansıdı...

Önce çatıda seviştiler daha sonra ise bakın ne yaptılar! Olay görüntüler

Arjantin, gündüz vaktinde bir binanın çatısında cinsel ilişkiye giren çifti konuşuyor. Olay önceki gün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in popüler bölgelerinden Monserrat’ta yaşandı. Bu bölgede bulunan bir binanın çatısına çıkan bir kadın ile bir erkek burada sevişmeye başladı. Çiftin daha sonra yaptıkları hareket ise olay oldu.

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Önce çatıda seviştiler daha sonra ise bakın ne yaptılar! Olay görüntüler

Bölgede birçok plaza, kamu kuruluşuna ait bina ve gökdelenin olmasına rağmen kimseden gizlenmeyen çift bir süre cinsel ilişkiye girdi. Çatı katının üzerindeki tek katlı bir platformun üzerine çıkan çiftin altından bu sırada iki kişi geçti.

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Önce çatıda seviştiler daha sonra ise bakın ne yaptılar! Olay görüntüler

Çatı katından sokağı izleyen bu iki kişi çifti fark etmezken çok sayıda Arjantinli memur ve ofis çalışanı yaşananları videoya kaydetti.

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Önce çatıda seviştiler daha sonra ise bakın ne yaptılar! Olay görüntüler

Çatıda cinsel ilişkiye giren çiftin daha sonra yaptığı hareket ise herkesi şaşkına çevirdi. Çift kameraların olduğu noktaya el sallayarak adeta, “Bizi izlediğinizi biliyorduk” mesajı verdi.

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