Önce Burak Yılmaz sonra bir başkası Hande Doğandemir sonunda isyan etti!

Hande Doğandemir'in başı şu sıralar hakkında çıkan aşk haberleriyle fena dertte. İsmi önce Burak Yılmaz'la şimdi de Taha Efe Kesgün adında genç bir mimarla anılan Doğandemir, hakkında çıkan aşk dedikodularına sonunda isyan etti.

Önce Burak Yılmaz sonra bir başkası Hande Doğandemir sonunda isyan etti!

Güzel oyuncu Hande Doğandemir yaklaşık 2 hafta önce Burak Yılmaz ile görüntülenmişti. Doğandemir hakkında çıkan aşk dedikodularını "Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık” diyerek yalanlamıştı. Bugün de Doğandemir'in adı Mimar olan Taha Efe Kesgün ile geçiyor. İkili hakkında aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberlerin kaynağıya, ikili önceki akşam arkadaş grubuyla Maslak’taki, Hünkar Kumkapı Geceleri adlı mekanda görüntülenmesiydi.

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Önce Burak Yılmaz sonra bir başkası Hande Doğandemir sonunda isyan etti!

'HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR': Ancak oyuncu Hande Doğandemir aşk iddialarını sosyal medyadan yalanladı. İşte Hande Doğandemir'in o açıklaması: "Bugün özel hayatımla ilgili hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir gerçeklik payı olmadan yapılan bu haberlere karşı kırgınlığımı bir kez daha belirtip, gündemi gereksiz yere meşgul etmemenizi gazeteci arkadaşlarımızdan tüm içtenliğimle rica ediyorum."

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Önce Burak Yılmaz sonra bir başkası Hande Doğandemir sonunda isyan etti!

Aşk dedikodusunun ardından Taha Efe Kesgün'ün, Mert Fırat'a olan benzerliği de magazin gündemine damgasını vurdu.

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Önce Burak Yılmaz sonra bir başkası Hande Doğandemir sonunda isyan etti!

İşte Mert Fırat ve kendisine benzediği iddia edilen Taha Efe Kesgün...

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