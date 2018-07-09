Önce Burak Yılmaz sonra bir başkası Hande Doğandemir sonunda isyan etti!

Güzel oyuncu Hande Doğandemir yaklaşık 2 hafta önce Burak Yılmaz ile görüntülenmişti. Doğandemir hakkında çıkan aşk dedikodularını "Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık” diyerek yalanlamıştı. Bugün de Doğandemir'in adı Mimar olan Taha Efe Kesgün ile geçiyor. İkili hakkında aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberlerin kaynağıya, ikili önceki akşam arkadaş grubuyla Maslak’taki, Hünkar Kumkapı Geceleri adlı mekanda görüntülenmesiydi.

'HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR': Ancak oyuncu Hande Doğandemir aşk iddialarını sosyal medyadan yalanladı. İşte Hande Doğandemir'in o açıklaması: "Bugün özel hayatımla ilgili hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir gerçeklik payı olmadan yapılan bu haberlere karşı kırgınlığımı bir kez daha belirtip, gündemi gereksiz yere meşgul etmemenizi gazeteci arkadaşlarımızdan tüm içtenliğimle rica ediyorum."