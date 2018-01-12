Önce alkol çaldı, sonra eşini bıçaklayıp balkondan düştü

Kervensaray Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ndeki bir evde U.A. (42), tartıştığı karısı Z.A.’yı (36) bıçaklamıştı. Yaralı haldeki Z.A., kocası kaçmasın diye kapıyı kilitlemesi üzerine U.A, balkondan inmek isterken ikinci kattan düşerek ağır yaralanmıştı.

Polis ekiplerince U.A. hakkında hırsızlık şikayeti bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan çalışma sonucu, şahsın farklı tarihlerde bir marketten bin 400 TL’lik toplamda 49 şişe alkol çaldığı belirlendi. Şahsın hırsızlık anı da marketin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay günü de U.A’nın hırsızlık yaptıktan sonra eve geldiği ve eşi Z.A.’yı bıçakladığı belirtildi. Öte yandan hastanede tedavileri devam eden Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, balkondan düşen U.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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