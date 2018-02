On Numara çekiliş sonuçları (19 Şubat 2018)

Her hafta Pazartesi akşamları düzenli olarak çekilen On Numara'da 811. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte 19 Şubat tarihli On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI

19 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 3 - 4 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 30 - 32 - 37 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 64 - 67 - 70

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden oynadığı tespit edildi.

Öte yandan çekilişte 9 bilen 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiç bilemeyen 201 bin 862 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.