  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADV100 ay sıfır faiz fırsatı, 420.000 TL'den başlayan fiyat avantajı!
eposta yazdır zoom+ zoom-

On Numara çekiliş sonuçları (19 Şubat 2018)

On Numara çekiliş sonuçları (19 Şubat 2018)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 811. hafta çekilişi de tamamlandı. İşte 19 Şubat On Numara sonuçları

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-02-2018 22:08 - Güncelleme: 19-02-2018 22:08

Her hafta Pazartesi akşamları düzenli olarak çekilen On Numara'da 811. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte 19 Şubat tarihli On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI

19 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 3 - 4 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 30 - 32 - 37 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 64 - 67 - 70

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden oynadığı tespit edildi.

Öte yandan çekilişte 9 bilen 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiç bilemeyen 201 bin 862 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN On Numara çekiliş sonuçları (19 Şubat 2018) haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat