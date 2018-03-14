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On binleri dolandırmıştı o işe de el atmış!

On binleri dolandırmıştı o işe de el atmış!

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 11:24 - Güncelleme: 14-03-2018 11:24

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 14 Mart 2018 11:41 Konuyla ilgili diyorum ki. Böyle dolandırıcılıkla yapılan işler kimsenin yanına kâr kalmaz. Bu paraları (bu kişi yalnız değildir zaten de) rahat rahat yiyemez. Yedirmezler. Onun için başka bir şey daha var böyle kişilerin hayatının son demleri kolay geçmez. Takip edin.

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