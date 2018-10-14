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On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için tanınan süre yarın dolacak.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 12:14 - Güncelleme: 14-10-2018 12:14

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, "Mükelleflerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için peşin veya ilk taksit ödemelerini 15 Ekim'e kadar yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen süre, 15 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Kanunla, 1 Ekim olarak belirlenen süre, Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Ekim'e (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim'e kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış borçlarının tamamını peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek.

KATSAYI UYGULANMAYACAK: Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar) peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca katsayı da uygulanmayacak.Ancak, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi önem taşıyor. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

ÖDEME YAPMAYI UNUTANLAR İÇİN SON FIRSAT: Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenleme kapsamında 550 bin civarında başvuru aldıklarını ve şimdiye kadar 8 milyar lirayı aşan tutarın yapılandırıldığını bildirdi. 15 Ekim'in, yapılandırmadan yararlanan ancak ödeme yapamayan, ödeme yapmayı unutan mükellefleri için son fırsat olduğunu vurgulayan Karayılan, şunları kaydetti:

"Yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden banka kartı / kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara naklen veya çekle ödenebilecek. Mükelleflerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için peşin veya ilk taksit ödemelerini 15 Ekim'e kadar yapmalarını tavsiye ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Farabi 14 Ekim 2018 13:43 Af cikar,odemesinler.Odeyenler zaten enayi ya.Turkiye de herzaman af cikiyor nasil olsa,cunku,T.C.ciddi,normal bir devlet olamadi halen.AKP azicek duzeltmis olsada daha cok carpiklik var devlette.Ben batili ulkelerde hic af,maf duymadim,yasamadimda ,45 seneden beri Hollanda dayim.Vergi borcunu odeme,devlet gelip alir.kicindaki dona kadar gene alir.

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