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Omzuna alıp kaçırdığı kadına tecavüz etmişti! Taksim sapığı yakalandı

Omzuna alıp kaçırdığı kadına tecavüz etmişti! Taksim sapığı yakalandı

Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 14:11 - Güncelleme: 30-03-2018 14:11

İstanbul Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin Kayıran yakalandı. 3 kişinin karıştığı dehşet verici olay nedeniyle haklarında dava açılan iki sanıktan biri tutuklanırken diğer sanık da firari konumdaydı.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORLARDI
21 Ocak 2017 tarihinde F.H.E. (22) vestiyer olarak çalıştığı eğlence merkezinden, kadın arkadaşı E.Y. ile birlikte saat 05.30 sıralarında çıktı. İkili, başka bir bara giderek bir süre eğlendi. İki arkadaş buradan saat 07.30 gibi çıktı. İkisi de aynı yaşta olan E. ve Y. Balo Sokak’tan geçerek Tarlabaşı’na gidip buradan taksi ile evlerine gitmek istedi. F.H.E., alkolün etkisi ile yürümekte zorlanınca arkadaşı E.Y.’nin yardımı ile bir binanın merdivenlerine oturdu.

OMZUNA ALIP KAÇIRDI
Çevredeki 4 işyerinin kamera kayıtlarına göre saat 07.50 sıralarında iki kadının yanına 1.70 boylarında tanımadıkları bir erkek geldi. İfadelere göre Rıdvan isimli bu kişi F.H.E.’yi omzuna alarak yürümeye başladı. E.Y. başta, bu kişinin kendilerine yardım etmek istediğini düşündü. Ancak daha sonra bu kişiye arkadaşını indirmesini, taksi tutup evlerine gideceklerini söyledi. Bu sırada kasıklarına darbe alan E.Y., yaşadığı acıyla kısa süre önce oturdukları yere döndü.

İNŞAATA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ
F.H.E. ise baygın halde Rıdvan isimli kişi tarafından Tarlabaşı’ndaki bir inşaata götürüldü. Dava dosyasına göre burada dövülen ve tecavüze uğrayan E., daha sonra bu kişi tarafından metruk bir binaya götürüldü. E. ifadesinde ikinci getirildiği yerde kendisini tutuklu sanık Dursun Aydemir’in (30) odaya aldığını söyledi. E., zaman zaman ayıldığı sırada kendisine uyuşturucu madde verildiğini belirtti. E. 21 Ocak günü saat 13.30 sıralarında kendine geldiğini söyledi.

''ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜK''
Üstünde elbiselerinin olmadığını gören E., başına ne geldiğini sordu. Aydemir, E.’ye kendi rızası ile birlikte olduklarını söyledi. E., daha sonra arkadaşı E.Y.’yi sordu. Aydemir’in yanıtı, “Arkadaşını öldürdük, bu olanları birine anlatırsan seni de öldürürüz” oldu. E. korkudan ‘Tamam’ diyerek “Yeter ki buradan çıkmama izin verin" dedi.

POLİSLERE DURUMU ANLATTI
Aydemir, numarasını gizleyerek E.’nin ayrı yaşadığı eşini aradı. Aydemir, belirtilen adrese gelen E.’nin eşine, eşinin gasp edildiğini kendilerinin de ona yardım ettiğini söyleyerek buluştukları yerden ayrıldı. E., ailesinden korktuğu için ilk gün yaşadıklarını anlatmadı. Ancak olaydan 3 gün sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kapsamlı ifade verdi. Polis ekipleri E. ile birlikte, götürüldüğü binaya gitti. Yapılan araştırmalar sonrası Dursun Aydemir’in kimliği tespit edildi.

DNA TESPİTİ DE YAPILDI
Yapılan DNA incelemesinde Dursun Aydemir’in E.’ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Aydemir 24 Ocak akşamı yakalandı. Aydemir, aynı odada bulunan ikinci kişinin Engin Kayıran’ın (25) adını verdi. Yürütülen soruşturma sonrası Aydemir ve Kayıran hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılanan iki sanıktan Aydemir tutuklanırken Kayıran için ise yakalama kararı çıkarıldı. Aylardır aranan Kayıran bugün yakalandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Engin K. adliyeye sevk edildi. Engin K.'nın cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlıktan 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • erol yilmaz 30 Mart 2018 14:50 evet bunlar sozde AKP nin yetistirdigi dindar genclik

    CEVAP YAZ 1 1
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