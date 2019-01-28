Ömer Okkalı herkesi kandırmış! Dan Bilzerian yalanı ortaya çıktı.

Ocak ayı sonunda Dan Bilzerian’ın misafiri olarak ABD’ye gitmesi beklenen Ömer Okkalı’nın herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Bilzerian’a pişmaniye ve Kocaelispor atkısı götüreceğini ifade eden Okkalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Okkalı, büyük bir hayranı olduğu Dan Bilzerian'la ilgili Instagram'dan bir hikaye paylaştığını ve ardından Dan Bilzerian'ın kendisini ABD'ye davet ettiğini söylemişti. Ayrıca Dan Bilzerian'ın kendisine vize ve yol masrafları için 5 bin dolar gönderdiğini de iddia etmişti.