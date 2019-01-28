Ömer Okkalı herkesi kandırmış! Dan Bilzerian yalanı ortaya çıktı.

Ocak ayı sonunda Dan Bilzerian’ın misafiri olarak ABD’ye gitmesi beklenen Ömer Okkalı’nın herkesi kandırdığı ortaya çıktı.

Ömer Okkalı herkesi kandırmış! Dan Bilzerian yalanı ortaya çıktı.

ABD’li ünlü oyuncu ve Instagram fenomeni Dan Bilzerian’ın, İzmitli Ömer Faruk Okkalı’yı kendi evinde misafir edeceği haberlere konu olmuştu. Olayın kandırmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

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Ömer Okkalı herkesi kandırmış! Dan Bilzerian yalanı ortaya çıktı.

Ocak ayı sonunda Dan Bilzerian’ın misafiri olarak ABD’ye gitmesi beklenen Ömer Okkalı’nın herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Bilzerian’a pişmaniye ve Kocaelispor atkısı götüreceğini ifade eden Okkalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Ömer Okkalı herkesi kandırmış! Dan Bilzerian yalanı ortaya çıktı.

Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Dan Bilzerian'ın ilk defa bir Türk'ü misafir edeceği geçen ay haberlere konu olmuştu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve aile şirketinde çalışan 21 yaşındaki Ömer Faruk Okkalı, ABD'li Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın misafiri olacağını iddia etmişti.

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Ömer Okkalı herkesi kandırmış! Dan Bilzerian yalanı ortaya çıktı.

Okkalı, büyük bir hayranı olduğu Dan Bilzerian'la ilgili Instagram'dan bir hikaye paylaştığını ve ardından Dan Bilzerian'ın kendisini ABD'ye davet ettiğini söylemişti. Ayrıca Dan Bilzerian'ın kendisine vize ve yol masrafları için 5 bin dolar gönderdiğini de iddia etmişti.

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