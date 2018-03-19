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Ömer Halisdemir davasında son dakika gelişmesi!

Ömer Halisdemir davasında son dakika gelişmesi!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada savcı bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 14:06 - Güncelleme: 19-03-2018 14:06

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan dava son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı Manga, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanıklı davada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını istedi.

18 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nün yanındaki duruşma salonunda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını talep etti. 

Sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ayrıca birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmelerini isteyen Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy'un ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talebinde bulundu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 14:47 Allah gani gani rahmet etsin tüm sehitlere saygi ile eyiliriz önünde yaliniz Kara deniz bölgesinde cok fetööcü avrupada ve türkiye de

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