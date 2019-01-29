Ömer Çelik'ten ilginç Tunç Soyer yorumu

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin konularda önemli açıkmalarda bulundu. Çelik, CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ''Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor.'' diyen Çelik, ''Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor." şeklinde konuştu.

CEMAL KAŞKIÇI YORUMU: SKANDAL

BM özel raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için Türkiye'ye gelmişti. Suudi Başkonsolosluğu'na giden raportör içeri alınmamıştı.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BM raportörünün Suudi konsolosluğuna alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" ifadelerini kullandı.