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Ömer Çelik'ten ilginç Tunç Soyer yorumu

Ömer Çelik'ten ilginç Tunç Soyer yorumu

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesine ilişkin ''Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 12:37 - Güncelleme: 29-01-2019 12:37

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin konularda önemli açıkmalarda bulundu. Çelik, CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ''Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor.'' diyen Çelik, ''Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor." şeklinde konuştu.

CEMAL KAŞKIÇI YORUMU: SKANDAL
BM özel raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için Türkiye'ye gelmişti. Suudi Başkonsolosluğu'na giden raportör içeri alınmamıştı.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BM raportörünün Suudi konsolosluğuna alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Kemal 29 Ocak 2019 13:03 yeri gelince dini yeri gelince kini kullaniyorsunuz bay omer celik o zaman cennet cehenemede Anne ve Babamizin yaptiklariyla girecegiz .Babasi ne yapmissa ona ne sorumlu o mu simdi o zaman yargilayin.

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KİMDİR ?
Ömer Çelik
ÖMER ÇELİK KİMDİR?

65. hükümette Avrupa Birliği Bakanı olan Ömer Çelik kimdir ve aslen nerelidir? 64. hükümette de Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 Adana doğumlu. Babasının adı Yusuf Ziy

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