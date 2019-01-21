Ömer Çelik: Türkiye bu tehdidi bertaraf edecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablonun Türkiye için birinci derecede tehdit olduğunu söyledi. Çelik, Türkiye'nin bu tehdidi bertaraf edeceğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, Trump'ın Suriye'den çekilme kararında ısrar edeceğini değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye burada DEAŞ'a karşı mücadeleyi yürütecek kapasiteye sahiptir. Suriye'nin birliğinden, toprak bütünlüğünden, halkının egemenliğinden bahseden herkesin terör örgütlerine karşı ilkeli tutum alması gerekir." diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerekir ve bu insanlarla aramızda köprü kurmak gerekir. Avrupa'da bazı ülkelerin bu insanların denizden göçe müdahale etmemekle büyük sorumluluğu vardır. Irkçı zihniyetler çok büyük sorumluluk sahibidir. Türkiye hattındaki vizyon sayesinde ölümler az düzeye inmiştir. Bu gün tekil rakamlara inmiştir ve bazen de sıfıra yaklaşmıştır. Televizyon ekranlarda gördüğümüz gibi bazı ülkelerde bu mazlum insanların botları batırılarak ölüme terkedilmesi vicdanları yaralayan bir şeydir. Akdeniz'de sadece mülteciler değil bütün insanlı boğuluyor.

Özellikle PKK'ya karşı çağrı yapanların mültecilere seslerinin çıkmadığını görüyoruz. Mali'den karnesini cebinde taşıyarak Avrupa'ya gitmek isteyen çocuk, maalesef Akdeniz'in sularına gömüldü. Hayatını kaybeden mültecilerle ilgili otopsi çalışmasında bu çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir karikatürist bu çocuğu çizdi. Hayatını kaybetmiş ve balıklara resmini gösteriyordu. Bu resim bir utançtır. Bu insanlar insanlığımızın parçasıdır, bunları sahip çıkmak insanlığı yücelten bir şeydir. Türkiye, halkımız bu konuda bütün dünyanın vicdanı olabilecek bir sınav vererek bütün dünyanın vicdanı yerine geçmektedir. En çok yardım eden ülke Türkiye olmuştur, bununla gurur ve onur duyuyoruz.

YEREL SEÇİM

Hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımız Samsun ve Ordu'daydı. Orada AK Parti adaylarına, Cumhur İttifakı adaylarına büyük teveccüh ve coşku vardır. İnşallah seçimlere doğru doludizgin devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Gerek AK Parti gerek ittifak adaylarına karşı giderek güçlenen teveccühün daha da genişlediğini görüyoruz.

FAZIL SAY KONSERİ

Çok güzel bir konser oldu. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok etkilendik. Dinamik bir salondu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyet bu konseri dinledi. Kara Toprak'tan İzmir Marşı'na ve Truva Sonatı'na kadar. Fazlı Say'la gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız kulise geçerek bir sohbet oldu. Önemli bir hatırlatmada bulundu.

Truva destanı hemen her yerde edebiyata sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız şu anektodu nakletti. Yunanlılar'ın İzmir'e doğru geri çekilirken Yunan tarihçiler, Atatürk'ün "Truva'nın intikamını aldık" dendiği söylendi. Değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da bu konuda yazıları vardı. Cumhurbaşkanımızın bu Truva Savaşı ve Atatürk'ün bu benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın hala sürdüğünü hatırlatması güzel bir benzetme oldu.

KERÇ BOĞAZINDAKİ OLAY

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev almış. Konuyu yakinen takip ediyoruz. Sahiplerinin Türk olma ihtimali var. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriliyor. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi bundan etkilenmiş. Burada Rus arama kurtarma ekipleri kriz merkezinden yönetiyor. 10 kurtarma ekibi yönlendirildi. Yakın bir şekilde takip ediyoruz.

ABD'Lİ SENATÖRE PYD-PKK İLİŞKİSİ VİDEO İLE GÖSTERİLDİ

Katar'da ABD yetkilileri ile Taliban yetkilileri bir görüşme yapıyorlardı. Ne zaman Afganistan'da barış görüşmeleri sağlansa maalesef böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir saldırı olduğunu değerlendiriyoruz. 120 civarında hayatını kaybeden var. Afganistan'a başsağlığı diliyüoruz. Barış görüşmeleri devam etmelidir. Bu yoldan saptırma eylemlerine karşı bu süreç devam eder. ABD'li Senatör'ün Graham'ın Türkiye'ye ziyareti oldu. Kendisi bu olayları takip eden birisi. ABD'nin oradan çekilmesine karşı açıklamaları olmuştu. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. PKK ile YPG-PYD ilişkisine dair kendtisine videolar seyrettirilirdi. Bunlara ilk kez izlediğini söyledi. Bu konuda Türkiye'nin güvenlik değerlendirmesiyle herkesin sempatik olması gerekiyor.

AKDENİZ'DE YENİ BİR AFGANİSTAN YARATMAKTAN UZAK DURULMALI

YPG terör örgütünün DEAŞ'a karşı desteklenmesi Türkiye'ye karşı terör örgütünün lehine bir durumu ortaya çıkarıyor. Afganistan bu hale aynı mantıkla geldi. Geçmişte bazı terör örgütleri desteklendi ve sonra kontrol edilemez hale geldiler. Bu tablo hür dünyanın canını yakıyor en önemlisi de Afganistan, Suriye halkının canını yakıyor. Bundan kim sorumludur, bu politikalara imza atanlar sorumludur. Akdeniz'de bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durmak gerekir. YPG-PYD'ye TIR'lar dolusu silah gönderirseniz, hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi NATO müttefikinize karşı olursanız bu dünyanın bütün değerlerine, denklemine uymayan bir tablo çıkartır.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Bu provokasyonları Ankara'dan baktığını başkalarının sisli, buzlu camda gördüğünü biz berrak bir şekilde, aynada görür gibi görüyoruz. Ne zaman halkın önü açılmaya çalışılsa bu provokasyonlar çıkıyor. Başkan Trump'ın Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından 'çekilmeyin' diyenleri görüyoruz. Bu çekilmeyi geciktirmek ya da engellemek için birtakım engeller konulacağı açıktır.

Cumhurbaşkanımızla ifade ettiler. Başkan Trump'ın kararından caydırmaya dönük çabalar olarak görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır? Kimlerin aleyhine olacaktır? Bunları alt alta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bunu görebilmek için derin bir istihbarata ihtiyaç yoktur.

GÜVENLİ BÖLGEDEN ASIL MAKSAT YPG-PYD'NİN ÇIKARILMASIDIR

Bu DEAŞ, PYD-YPG tarafından istismar edilmektedir. O bölgedeki çeşitli halkların birbiriyle karşı karşıya gelmesi gibi bir tablo çıkarıyor. Biz çekilmenin devam etmesini destekliyoruz. Güvenli bölgeden ilk aşamada YPG'nin çıkartılması sözkonusudur. Esas amaç Suriye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir terör unsurunun kalmamasıdır. Suriye'de güvenli bölgeden sonra nihai olarak amaçlanan şey Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasıdır.

LÜTFÜ SAVAŞ'A SORUŞTURMA

Siyasette herhangi bir şekilde mülteci meselesinin istismar edilmemesi gerekir. Avrupa'da ırkçı, İslam, Türk düşmanlarının en çok sığındığı şey mülteciler üzerinden toplumda korku yaratmalarıdır. Irkçılar kendi bölgelerindeki mültecilerin sayısını abartmışlardır. Diyelim ki o yerde bin kişi mülteci var. Irkçılar öylesine öyle bir kampanya oluşturuluyor ki, orada yaşayan insanlar 10 binler olduğunu düşünüyor. Hatay Belediye Başkanının söylediği sözün hiçbir orijinal tarafı yok. Avrupa'daki ırkçıların kullandığı sözün sadece kelimelerin değiştirilerek söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Bu bir kere Suriyeliler'in hedef gösterilmesidir. Hatay Belediye başkanı yanlış bilgi vermiştir. Biz bu açıklamayı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu açıklamanın nefret suçu olduğunun altını çiziyoruz."