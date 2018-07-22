  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Ömer Arısoy aslen nerelidir Kültür Bakanı Yardımıcısı kimdir

Ömer Arısoy aslen nerelidir Kültür Bakanı Yardımıcısı kimdir

Önceden müsteşarı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Yardımcı olarak atanan Ömer Arısoyr bir dönem babasının vefatı ile gündeme gelmişti. Ömer Arısoy'un biyografisi internethaber.com'da.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-07-2018 16:58 - Güncelleme: 22-07-2018 16:58

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı'na getirilen isimlerden biri olan Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilinde doğdu. Ömer Arısoy babası Bilal Arısoy'u 2011 yılında kaybetmişti.

İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna (İletişim Fakültesi) girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997 yılında bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.

1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.

Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulundu. Bu tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

ÖMER ARISOY EŞİ VE ÇOCUKLARI; Evli ve iki çocuk babasıdır. Ancak özel hayatına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ömer Arısoy aslen nerelidir Kültür Bakanı Yardımıcısı kimdir haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro